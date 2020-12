La Diputada Corgniali pidió al gobierno provincial: “mayor presencia en el territorio y la defensa de la descentralización del Estado especialmente en el norte de la provincia”. Lo hizo a través de los más de 50 proyectos presentados durante el año 2020, en la Legislatura provincial.

La Diputada Provincial, María Laura Corgniali presentó su balance legislativo luego de un año de asumir como legisladora. Entre las consideraciones más importantes, se encuentran los más de 50 proyectos legislativos, varios de Ley que cuentan ya con media sanción y otros aprobados.

“Con la mirada puesta en el Norte” la legisladora hizo hincapié en proyectos que garanticen el acceso a la salud pública y de calidad, como la construcción del CAPS del Barrio la Cortada; en cuanto a Discapacidad, solicitó la creación de la Junta Categorizadora y se manifestó en contra de los descuentos realizados por parte de IAPOS; a la descentralización del Estado: “en este lado de la provincia hemos sufrido el quite de muchos derechos, el cierre del Centro Cívico –entre algunos ejemplos – no hace más que reafirmar la postura de un Estado ausente. Un gobierno que considera habitantes de primera y de segunda. En el norte santafesino no tenemos representantes que son esenciales hacia la ciudadanía hace un año”. –afirmó Corgniali.

Asimismo, Corgniali elaboró diferentes proyectos que incluyen la producción y el arraigo, “entre los más importantes podemos mencionar la exigencia al gobierno provincial para que continúe con la obra del puente del Paraná Miní, como también, la asistencia económica a productores del departamento General Obligado debido a la sequía, además de la veda pesquera y el control de incendios en zonas rurales” Las obras más solicitadas fueron “las viviendas de San Francisco, la Cocina centralizada, la iluminación de la A009 camino al Puerto, entre otros”

La Justicia fue “otro punto fundamental, solicitamos la creación de un Juzgado comunal, solicitamos mayor cantidad de fiscales y personal del MPA en nuestra zona” En el norte es fundamental el desarrollo de las organizaciones civiles y los clubes: “nos pone muy contentos la media sanción para proyectos de Ley que benefician directamente a ellos”.

Finalmente, la Diputada Corgniali afirmó: “todos los proyectos los hemos elaborado en conjunto con las instituciones, organizaciones, vecinas y vecinos de nuestra zona. Seguiremos trabajando para que nuestro norte sea un norte para creer y crecer”.