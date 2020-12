Las Toscas: dos positivos y un fallecido por Covid-19

Se realizaron 5 hisopados en el hospital arrojando resultado negativo y otros en el nosocomio privado con dos positivos masculinos de Las Toscas. Un paciente de 77 años internado en el Samco local fue trasladado de urgencia al HCR a terapia intensiva en la noche del martes y falleció en la madrugada del miércoles 30 de diciembre.



Alrededor de las 13,30 horas del miércoles 30 de diciembre de 2020, la directora del hospital de Las Toscas informó a la comunidad a través de un comunicado a la prensa, que en el hospital se hisoparon a cinco pacientes con síntomas compatibles a Covid-19 y el resultado fue negativo en todos ellos. También informa que se realizaron hisopados nasofaríngeos en el nosocomio privado con dos hombres positivos, ambos de Las Toscas; mientras que un hombre de 77 años con COVID positivo que estaba internado en el hospital local, fue trasladado de urgencia al HCR a terapia intensiva en la noche del martes y falleció en la madrugada del miércoles 30 de diciembre.

El hombre con COVID positivo que falleció en la terapia intensiva de Reconquista, es Reynaldo ‘Pochi’ Kiener de 77 años, suboficial mayor retirado de la policía santafesina, que vivió toda su vida en la calle 08 y 03 del barrio itatí de Las Toscas.

Los hisopados fueron practicados por la bioquímica, doctora Analía Pezz, en el hospital público de Las Toscas, por presentar estos pacientes los síntomas compatibles a los que produce el coronavirus.

La titular del hospital local recomienda a todos los vecinos, que por favor continúen cumpliendo todas las normas que el protocolo exige: Uso obligatorio de Barbijos, lavado de manos con agua y jabón en forma concienzuda, alcohol en gel y/o alcohol rebajado cuando se ingresa o egresa a los negocios, comercios, instituciones, empresas; distanciamiento social de dos metros entre persona y persona.

NO organizar, NI participar de reuniones sociales de más de quince personas, NO salir de sus hábitat, si no es estrictamente necesario.

«Cuidémonos cada uno en forma particular, así nos cuidamos entre todos’, expresó la doctora Stella Maris Stride.