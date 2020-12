AMSaFe aceptó la propuesta salarial del gobierno

Lo hizo mediante un mecanismo de plenario de delegados regionales (con 15 votos a favor y 4 en contra). El incremento ronda un 10% desde el mes de diciembre, del cual el 60% de este monto es en blanco y el 40 en negro.



El gremio AMSAFE aceptó la propuesta de aumento salarial que le hizo el gobierno provincial con la nueva modalidad que implementó en este 2020, donde ya no hay más asambleas provinciales y todo se resuelve en un plenario de delegados regionales, amparados en la pandemia.

El aumento para diciembre rondó un 10%, del cual un 60% de este monto fue en blanco, con todas las de la ley y un 40% en negro. Esto significa que la parte en blanco también impactará en una diferencia del aguinaldo que se pagará por planilla complementaria en enero.

La próxima vez que se verán las caras será el 5 de febrero. De esta manera, los docentes cierran este 2020 con un 6% de aumento en blanco, a partir de diciembre, con una pérdida muy importante de su poder adquisitivo. Recordemos que en los últimos meses cobraron cifras en negro, algo que hace más de una década no ocurría.

Rodrigo Alonso, titular de AMSAFE La Capital, expresó que “el Gobierno nos propuso un aumento que ronda entre el 10 y el 11%. Para un maestro que recién se inicia sería de 3600 pesos de bolsillo y para un maestro de grado que finaliza su carrera, de 5600 pesos. Si se acepta la propuesta, este monto se recibiría en enero por planilla complementaria con su parte de aguinaldo, porque es desde diciembre”.

Además, el titular de AMSAFE La Capital sostuvo que “este 10% se compone por una parte remunerativa/bonificable (que ronda el 60%) y otra no remunerativa/no bonificable (que ronda el 40%). Nos parece importante mejorar el salario en enero y llegar al 5 de febrero, en una mejor situación para discutir. Obviamente, entendemos como negativo lo que sea no remunerativo y bonificable. De más está decir, que en esto este 2020 perdimos capacidad adquisitiva del salario por las sumas no remunerativas/no bonificables”.

Consultado sobre cuándo van a poder votar los docentes, Rodrigo Alonso explicó que “ayer, se llevó adelante un plenario de delegados seccionales, donde se propuso percibir esta propuesta (15 a 4 en votos) a referéndum de una posterior asamblea provincial, para poder percibir este aumento en enero”.

Fuente: radioamanecer.com.ar