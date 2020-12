Salvador Di Stefano: «Cristina habló, más emisión y pocos dólares»

Llegaron las definiciones políticas para el año 2021, estatización a la vista, control de precios, más impuestos y emisión para financiar el aumento de gastos. El gobierno espera que las mayores exportaciones del campo lo salven, la emisión podría ser 4 veces más elevada que los dólares frescos que ingresen.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Llegaron definiciones políticas?

. – Correcto, la vicepresidenta habló y dejó una estela de conclusiones e interrogantes en el escenario económico, desde una probable estatización del sistema de salud, a una necesidad de incrementar el consumo vía gasto público y aumento de salarios del sector privado. Para completar el combo, se necesitan controles de precios y más impuestos, es una clara advertencia a los empresarios, cuando en verdad el problema es el plan económico.

¿También embistió contra ministros?

. – Nadie sabe cómo terminará esta embestida ni cómo seguiría el gabinete en el 2021. Todo hace indicar que estamos ante un escenario muy complejo.

¿Cómo lo ves?

. – Muy simple, Argentina está en una situación delicada, no tenemos ninguna vacuna asegurada para el año 2021, y el coronavirus sigue haciendo estragos a nivel internacional. Para marzo o abril seguiremos con problemas sanitarios, y la esperada recuperación se demoraría más de lo previsto.

¿Acuerdo con el FMI?

. – Recién lo tendríamos a mediados de abril, con lo cual es muy difícil que podamos recibir dólares frescos del exterior para incrementar las reservas. Vamos a un escenario de altas restricciones para el dólar.

¿Cuáles serían las pautas del acuerdo?

. – El FMI no desea que Argentina emita dinero sin respaldo por encima del 1,5% de déficit sobre PBI, y en el mejor escenario esperamos un déficit del 3,8% del PBI. Recordemos que el déficit no se puede financiar con moneda extranjera por ley del Congreso, por ende, todos los caminos conducen a una mayor emisión 2021.

¿En la actualidad están subiendo las reservas?

. – Correcto, esto se debe a que hay una suba de los depósitos en dólares por razones impositivas, para enero creemos que lo ingresado podría volver a salir, y esto traerá una profundización en la baja de reservas.

¿Cómo vienen las exportaciones?

. – Muy mal, hay un paro en los puertos que nadie lo difunde, no se puede vender una tonelada de nada, los exportadores no desean cargarse más costos laborales y los barcos están estacionados en toda la costa rosarina. Las pérdidas son enormes y el gobierno no mueve un dedo, este será un problema difícil de resolver.

¿Cómo impacta en el mercado?

. – Los que no puedan exportar para pagar sus deudas procederán a buscar financiamiento o venderán lo que tengan de excedente en el mercado interno. Cuidado que esto puede traer un problema severo con el tipo de cambio para los meses de enero y febrero.

¿Cómo ves al dólar?

. – Muy tranquilo en esta etapa, pero repetimos, vemos un tipo de cambio en un piso. El gobierno sigue pensando que el camino de la emisión monetaria para financiar el presupuesto es el más adecuado, esto traerá consigo más inflación y recesión a futuro. No vemos un cambio en las estructuras productivas. Las empresas no pueden convalidar aumentos salariales genuinos, si hay incrementos de salarios los precios subirán de manera inmediata. No vemos mejora de productividad y competitividad.

¿Cómo ves a la economía 2021?

. – Creo que hay sectores cuya evolución estará ligada al tipo de cambio, en la medida que la brecha sea más grande, habrá venta de bienes durables y semidurables. Un aumento de la brecha invita a que cambien dólares para comprar un auto que está costeado a valor dólar oficial. Si la brecha no sube, las compras se demoran. Este diciembre es malo para la venta de propiedades, autos, motos, electrodomésticos y otros productos similares.

¿Qué pasa con los otros sectores?

. – Hay sectores como alimentos y bebidas, artículos del hogar, vestimenta, esparcimiento entre otros, que están ligados al salario. Como el salario ha quedado deprimido, la variable precio pesa notablemente en estos productos. No vemos la posibilidad de una mejora sustancial en este aspecto.

¿La economía rebota en el año 2021?

. – Creemos que habrá una mejora, pero mucho dependerá de lo sanitario. La sociedad está muy relajada y cree que nunca más tendremos problemas, pero no terminamos la primera ola de coronavirus y estamos manejando mal el tema vacunas. Sin inmunidad de rebaño el problema no se supera, para ello hay que vacunar al 70% de la población, esto implicaría algo más de 30 millones de personas, con la eficiencia de nuestro Estado, sin vacuna y la lentitud en los procesos, parecerá que 2021 será un año de transición sin resolver el problema de fondo.

Es muy duro lo que decís

. – Nadie lo dice en los medios, pero se habla en las mesas de profesionales. Este problema puede volver a afectar a la economía. Personalmente veo lejos la posibilidad de volver a la normalidad, soy uno de los más afectados, porque nuestras conferencias presenciales son parte de nuestros ingresos, pero no observo una salida inmediata.

Conclusiones

. – El rumbo político marcó un escenario de mayor emisión, inflación, control de precios e incremento de impuestos. No descartamos suba de retenciones o bienes personales, como tampoco una doble vuelta del impuesto a la riqueza.

. – El gobierno espera un mayor ingreso de dólares por la cosecha, eso está por verse en función de lo que se termine cosechando. En un escenario de precios similares a los actuales, con una cosecha de soja y maíz en torno de los 46 millones de toneladas y trigo de 16 millones de toneladas, el total a ingresar sumaría unos U$S 32.000 millones aproximadamente, un 10% más que un año atrás.

. – Argentina, con un ingreso de solo el 10% adicional al del año 2020, no resuelve la cantidad de problemas estructurales que tiene, no es una avalancha de dólares que hará subir las reservas y menos aún reducir la brecha cambiaria.

. – Argentina en el año 2021 podría llegar a emitir el 1,5% del PBI, y eso equivaldría a una suma cercana a los U$S 6.000 millones. Como verán en el mejor escenario 2021, las exportaciones de materias primas crecerían en U$S 3.000 millones y la emisión medida en dólares sería el doble.

. – En un escenario sanitario más complejo, la emisión se duplicaría, y la relación sería equivalente a un dólar más de exportaciones, por U$S 4 dólares de emisión.

. – Claramente Argentina va directo a un escenario de estancamiento más inflación, más allá del rebote lógico y natural que podría tener nuestra economía luego de caer el 12% del PBI en el año 2020, y esperar un rebote del 4% para el año 2021.

. – El dólar oficial para fines de 2021 se ubicaría en torno de $ 130,0 y la inflación tendría un piso del 50% anual. La brecha entre dólar oficial y blue la dejo a tu criterio, como diría Karina Olga, no le apuntes a menos de 100%.