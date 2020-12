El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo en Calchaquí, Vera, La Gallareta, Romang y Cayastá, donde mantuvo reuniones con autoridades y dirigentes locales.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, dijo: “Estamos volviendo a recorrer la provincia, como lo hice a lo largo de toda mi trayectoria política en la provincia, estando cerca de las autoridades locales, de los referentes políticos e instituciones. Lo hice durante mi gestión como gobernador, lógicamente este año con las dificultades e incluso la cuarentena no me fue posible hacerlo, así que ahora estamos recuperando ese ritmo”, señaló Lifschitz sobre el motivo de la recorrida.

“No entiendo la política en Santa Fe si no es en el territorio, recorriendo y estando en contacto con los referentes locales, es muy difícil pensar la provincia solo desde Santa Fe o Rosario si uno no está en contacto con la realidad de cada territorio, porque tenemos una provincia muy diversa, con distintas características y necesidades, y esto tiene que ser conocido por quien gobierna, sino se cometen errores, o se generalizan las decisiones”, aseguró el exmandatario santafesino.

“Para mí siempre es una alegría venir al norte, lo recorrí mucho, y tengo muchas expectativas en las posibilidades de crecimiento, progreso y desarrollo de esta región. Hicimos mucho en los cuatro años de mi gestión, pero hay muchas cosas más por hacer todavía y en eso ya estamos pensando”, señaló el exgobernador.

Importancia de la obra pública

En diálogo con medios locales, y consultado por la parálisis de las obras públicas en la región, Lifschitz reveló: “No es la excepción, ha ocurrido lo mismo en toda la provincia, fue una decisión política que no se entiende demasiado haber paralizado la obra pública en un momento donde era más necesaria que nunca, porque la obra pública no sólo tiene el sentido de resolver problemas de infraestructura, sino también genera empleo y movimiento de la actividad económica local”.

“La excusa que podría haber sido la falta de recursos no ha sido tal, porque el gobierno está terminando el año con más de 45 mil millones de pesos en plazo fijo, o sea esos recursos que no están en las obras están guardados en una caja en el banco dando intereses, lo cual realmente no se entiende demasiado; no hay ninguna excusa para que no se pongan en macha las obras”, lamentó Lifschitz.

Calchaquí y Vera

En Calchaquí, estuvo reunido con el presidente del Concejo Livio Beltramino, y ediles de espacio «Juntos por Calchaquí», donde dialogaron sobre la realidad de la localidad, y la posibilidad de un acuerdo entre la presidencia de la Cámara y el Concejo deliberante.

En Vera, lo hizo con autoridades de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz), del Movimiento Provincial de Pequeños. Productores de Santa Fe (MoPProFe), y de la Asociación Civil Unión de Familias Organizadas de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa y Bajos Submeridionales de Santa Fe (UOCB).

En estos casos la temática incluyó proyectos legislativos, y leyes pendientes o no reglamentadas, sobre suspensión de desalojos de pequeños productores. Estuvo acompañado por los dirigentes Sergio Rojas y Pablo Seghezzo, entre otros.

Además, dialogó con dirigentes locales del Frente Progresista, e hizo lo mismo en la localidad de La Gallareta, y del Departamento Vera.

En Romang, acompañado por Mariano Cuvertino, mantuvo un encuentro con el intendente, Sergio Ramseyer, y finalizó su recorrida en Cayastá junto a la presidenta comunal Verónica Devia y el dirigente Carlos Yossen, entre otros.