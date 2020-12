La provincia de Santa Fe participará de la Feria del Centro

Entre el 10 y el 13 de diciembre, a través de la web www.feriadelcentro.gob.ar, se podrá visualizar e interactuar con 240 diseñadores y diseñadoras, además de visitar y adquirir productos durante los días que dure el evento.



Con la presencia de 240 diseñadores, el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, en conjunto con los organismos de cultura de las provincias de Córdoba y Entre Ríos, que integran la Región Centro, y los apoyos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Consejo Federal de Cultura, organizan este evento que congrega a las industrias creativas de la región centro.

La 4ta Edición tendrá formato LIVE y estará dedicada exclusivamente a la cultura y la industria cultural del diseño. Esta plataforma digital persigue el objetivo y el desafío de ampliar las posibilidades de acceso y disfrute de los bienes culturales producidos en la región, generar intercambio de saberes y experiencias y promover el diseño provincial.

De ese modo, con un fuerte criterio de diversidad territorial, estarán participando de esta edición 80 diseñadores de la provincia de Santa Fe, representativos de las localidades de San José del Rincón, Rafaela, Esperanza, Recreo, San Carlos Centro, Roldán, Venado Tuerto, San Justo, Pueblo Esther, Villa Constitución, Avellaneda, Wheelwright, Santo Tomé, Llambi Campbell, Sauce Viejo, Rosario y Santa Fe.

La selección de los participantes en esta edición 2020 estuvo a cargo de la Cámara de Diseño de Santa Fe y las diseñadoras Lorena Pent y Carolina Pavetto.

La página propone un recorrido simple con opción de compra en la web de cada proyecto participante, además de contenidos, interacciones, valoraciones e intercambio con el público participante.

Dentro de los contenidos se podrán disfrutar de las siguientes propuestas coordinadas por el Diseñador Gráfico y Gestor Cultural, Germán Lang:

>> Conversatorios de diseño en los que se abordarán los temas género y diversidad, desarrollo de proyectos de diseño en forma colectiva y el rol que tienen los diseñadores y las diseñadoras como agentes de cambio social.

>> Diálogos del Centro en los que serán entrevistados 9 proyectos de diseño, 3 por cada provincia en las temáticas “Diseño para el vestir”, “Diseño para la comunicación visual” y “Diseño para el hábitat”. Una propuesta inmersiva para conocer y comprender el diseño circulante y las perspectivas de futuro de los productores y las productoras de diseño de la Región Centro.

>> Recomendados del Centro como propuestas colectivas para adquirir diseño regional a cargo de 4 profesionales del diseño, quienes desde su experiencia y mirada particular nos acercan una diversidad de paleta de colores, utilidades y combinaciones gestadas con las producciones de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Es un recorrido para conocer las propuestas, imaginarios y recorridos con la intención de facilitar una guía para adquirir diseño local.

Participarán de los contenidos de esta edición los siguientes profesionales: Germán Lang, Catalina Rautemberg, Moriana Abraham, Silvia Querede, Noelí Gomez, Esteban Ricco, Gustavo Stecher, Maria Celeste Nasimbera, Daniela Pasquet, Marcela Fibbiani, la colectiva de diseñadoras HAY FUTURA y las cooperativas de diseño: Salta La Chiva ( San Luis), Montón ( Salta), Oitá (Misiones) y Cooperativa de Diseño (Caba).

Las marcas participantes de la provincia de Santa Fe son: Paracas. Fibras y Tintes Naturales; Bs Colectivo Editorial, Köprü, Lica Pottery, Maple, Hue, Andoexplorando, Yair Ilustrado Ediciones, Guida, Chango, Mundo Pichón, Más Que Dibujitos, Crac, Rolando Canzani, Botanik Objetos, Ay! Proyecto, Bunny Box Argentina, Pendula, Terra Joyería En Macramé, La Casuni, Heraldo Carpintería, Imagen Mutante, Crochet Sandra, Chiquidipaolo, Oh Pacha, Titahandame, Mulú, Piper Books, Cosa De Chicos, 4garbarini, Nauta Estampas, Mi Suelito Lindo, Haylli Cerámicas, Shoshe Fauna Cerámicas, Cosas Invisibles, Quier, Caciques Deco , Picotea, Ingemicci, Dg Diseño de Vanguardia , Erre Objetos, Eu.Estudio, Maldonado Joyas, Kōyō, Bubba Objetos De Diseño, Tank Fábrica De Diseño, Compañía Cotidiana De Objetos Ilustrados. Kosiak, Aguaraka, Magg Cerámica, Suq Objetos De Diseño, Creaffica, Descartes. Mylo, Paisajes Lúdicos, Chinita Cerámica, Chirimbolos, Nifu Ni Fa, Muchoantojo Vajilla Ilustrada , Cheje, Me – Cultiva Tus Sentidos, Tramando Sueños, Ferita+ Conbarro, Cerámicas Del Viento, Plop, Arquitectura En Juego, Jocs, Arte Urbano Design, Inti, El Caleidonauta, Ja Diseños, Encuadernación Alem, Haeremai Cloth Store, Dela Planta, Cerámica Del Ubajay, Fer Varela, Bark In Green, Champa y Ashera Calzado.

PROGRAMACIÓN

>> Jueves 10 de Diciembre:

18 hs – Apertura oficial. Invitación a recorrido virtual.

20:30 hs – El Diseño Es Cultura, género y diversidad para el futuro: 5 mujeres integrantes de la red colectiva de trabajadorxs del diseño Hay Futura, con miradas desde diferentes áreas del Diseño, construirán un diálogo abierto que será atravesado por la proyectualidad y por la búsqueda de un horizonte ampliado desde la colectivización con el fin de brindar herramientas para entender al diseño dentro del entramado productivo de la cultura argentina.

Participarán de esta charla: Daniela Breccia (diseñadora de indumentaria sin distinción de género), Verónica Duh (diseñadora gráfica orientada a la accesibilidad en cultura), Paola Pavanello (diseñadora gráfica especializada en políticas públicas culturales), Lucrecia Piattelli (diseñadora de imagen y sonido especializada en la gestión académica y la formación de programas universitarios en Diseño) y Victoria Rique (consultora en diseño industrial especializada en Pymes). La moderación de la charla estará a cargo del diseñador y gestor cultural German Lang.

>> Viernes 11 de Diciembre:

18 hs – Identidad Gráfica Local | Diseño para la Comunicación Visual |Entrevista: El Diseñador Gráfico Gustavo Stecher, del estudio Menos es Más, entrevistará a 3 estudios de comunicación visual: 4Garbarini (Santa Fe) , Isla de Komodo (Córdoba) y Buena Presencia Diseño Gráfico (Entre Ríos).

19 hs – Recomendados del Centro #1 | Diseño Para Portar | 12 Propuestas de la Región: La diseñadora de Indumentaria y textil Catalina Rautenberg (Córdoba) , junto a las diseñadoras de Indumentaria y textiles Silvia Querede y Noeli Gomez de la etiqueta QUIER (Santa Fe), proponen una selección de propuestas de diseño regional con el objetivo de conocer más sobre el diseño de la región y fomentar la elección de opciones locales. 64 marcas unidas por ideas, conceptos, colores, materiales o tendencias se hacen visibles en un catálogo virtual acompañado por una conversación con sus diseñadores.

20:30 hs – Diseño es Cooperativo y Solidario, organización colectiva para el diseño: 4 cooperativas de diseño de distintas regiones del país, integrantes de la Red de Cooperativas de Diseño, conversarán sobre las formas de organización, construcción colectiva, valores construidos en conjunto y la elección del cooperativismo como forma de trabajo y de vida. Participan de esta actividad las cooperativas Salta la Chiva de San Luis ( representada por Esteban Thimental) Montón de Córdoba ( representada por Valentina Santellán Arbol); Oitá de Misiones ( representada por Fabiana Benay) y la Cooperativa de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( representada por Emilia Pezzati). Modera la charla, German Lang.

>> Sábado 12:

18 hs. – crónicas de moda en el territorio| diseño para el vestir | Entrevista: La periodista María Celeste Nasimbera, de Crónicas de Moda entrevistará a 3 marcas vinculadas a la MODA local: AY! Proyecto (Santa Fe), Tinte Estudio (Córdoba) y Telar del Río (Entre Ríos).

19 hs. – Recomendados del Centro #2 – Diseño para el Hábitat, 12 Propuestas para el uso cotidiano: La diseñadora Moriana Abraham de la empresa que!diseño (Córdoba), propone 12 combinaciones para el hábitat y el uso cotidiano a través de propuestas de objetos, ideas, conceptos, colores, materiales y/o tendencias en decoración realizadas con producciones de diseñadores/as de la región centro del país. A través de un catálogo virtual y conversaciones con les creatives se indagará más aún en el imaginario del diseño regional.

20:30 hs. – El Diseño ss Social, El Diseño ss Esencial, comunicación visual para el pueblo y el diseño futuro: Daniela Pasquet y Esteban Javier Rico, desde su rol como diseñadores gráficos, generarán una conversación sobre los cambios veloces que se vienen dando en el mundo, cuáles son los nuevos desafíos sociales y medioambientales y qué sucede ante la aparición de nuevas tecnologías en cuanto a los cambios en hábitos, comportamientos y creencias de las personas. Un espacio de reflexión. ¿Hacia dónde camina el diseño hoy? ¿Existen nuevas formas de organización del diseño?. Moderará este intercambio el diseñador y gestor cultural German Lang.

>> Domingo 13:

18 hs – Cómo Diseñan – Diseño Para El Hábitat – Entrevista: La comunicadora del diseño Marcela Fibbiani, de 90+10 entrevistará a 3 empresas vinculadas a los objetos de la Región Centro: Descartes ( Santa Fe) , Casiopea ceramica (Córdoba) y Lopinto (Entre Ríos).

Una conversación amena sobre las miradas, conceptos y referentes de la mano de sus productoras/es.