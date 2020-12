Declaran la circulación viral comunitaria de Covid-19 en Reconquista y Avellaneda

Ante los incrementos exponenciales de casos positivos de Covid-19 que se registraron en los últimos días en el Área Metropolitana Reconquista-Avellaneda, el Comité de Control y Seguridad de la Junta Local de Protección Civil aconseja no viajar hacia esas ciudades si no es de suma necesidad y declararon los siguientes horarios:



– El horario de restricción de circulación en la vía pública será de 0:30 a 6 de domingo a jueves; y de 1:30 a 6 viernes y sábados.

– El horario de apertura de bares, restaurantes, heladerías, y otros, con y sin concurrencia de comensales, incluyendo las actividades de envíos a domicilio, hasta la 1:30 los días viernes y sábados.

– Los comercios mayoristas y minoristas de venta de mercaderías de rubros no esenciales, que brinden atención al público en los locales, a permanecer abiertos hasta las 21 horas.

– Bares y restaurantes, con un treinta por ciento (30%) interior y hasta el setenta por ciento (70%) en el exterior, con 4 personas por mesa salvo que haya niños, asegurando el distanciamiento entre personas y sin actividades de baile o circulación entre las mesas.

– Espacios públicos con burbujas marcadas.

NO VIAJAR AL ÁREA METROPOLITANA RECONQUISTA-AVELLANEDA SI NO ES DE SUMA NECESIDAD



Ante los incrementos exponenciales de casos positivos de Covid-19 que se registraron en los últimos días en el Área Metropolitana Reconquista-Avellaneda, el Comité de Control y Seguridad de la Junta Local de Protección Civil aconseja no viajar hacia esas ciudades si no es de suma necesidad; y en caso de tener que hacerlo, tomar todas las precauciones de higiene y seguridad para prevenir el contagio:

• Utilizar en todo momento el tapaboca

• Sanitizarse permanentemente las manos

• No permanecer por mucho tiempo en ambientes cerrados

• Mantener distanciamiento con las otras personas e interactuar el menor tiempo posible

• Evitar el contacto físico directo y no intercambiar utensilios u otros elementos que pudieran haber estado en contacto con la boca

• A su retorno y durante los días siguientes prestar atención a cualquier síntoma relacionado al Covid-19; y en caso aparecer, tomar contacto inmediatamente con su médico personal o llamar a los Tel. 466002 – 466200 – Cel. 3482 406070