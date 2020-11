El gobernador Omar Perotti encabezó la celebración por el Día del Jubilado Provincial

“Soy aportante de esta caja y me voy a jubilar en esta caja, con lo cual la siento mi caja”, aseguró el mandatario por videoconferencia.



El gobernador Omar Perotti encabezó por videoconferencia este viernes, junto al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roberto Sukerman, y el director Provincial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Humberto Giobergia, la celebración del Día del Jubilado Provincial, ocasión en la que, año tras año, se homenajea a son pasivos santafesinos.

Tradicionalmente el gobierno de la provincia festeja, todos los 27 de noviembre, el Día del Jubilado Provincial. Hoy, debido a la situación actual determinada por la pandemia, la actividad se realizó mediante videoconferencia.

Durante su intervención, el gobernador remarcó que, desde el inicio de su gestión trató de “administrar cuidadosamente para ir normalizando los tiempos de cada uno de nuestros trabajadores y cada uno de nuestros jubilados pueda cobrar mes a mes. Mantener en pandemia la actividad fue uno de los esfuerzos más grandes de la provincia, porque necesitábamos esa actividad se desarrolle para tener recursos que nos ayuden a mantener el Estado”.

Asimismo, resaltó la importancia de cuidar la caja: “Soy aportante de esta caja y me voy a jubilar en esta caja, con lo cual la siento mi caja. Nos tocó sufrir mentiras importantes, el famoso miedo de que se iba a transferir la caja. Quienes no cuidaron bien la caja querían asustar con algo que nunca dijimos y nunca sentimos. Y no vamos a hacer lo que no sentimos”.

Finalmente, Perotti recordó que, “en materia de previsión social, Santa Fe es considerada pionera en el país. Es de las primeras cajas de la historia argentina; es un activo de la provincia de Santa Fe. Con lo cual, hay que cuidarla. Y cuidarla es administrarla bien”.

A su turno, Sukerman expresó que “la provincia, y los estados en general, en esta pandemia, han sufrido muchísimo la pérdida de contribuciones de parte de los ciudadanos producto de la falta de actividad económica. Y nosotros hemos trabajado muchísimo en transparentar los números, en mostrar cómo heredamos la caja de jubilaciones”.

Y sumó: “Es un gran esfuerzo el que realiza la provincia para que podamos todos los meses pagar los beneficios. Por lo tanto, todo lo cerca que estemos de los distintos actores de la Caja va a servir para fortalecer esos lazos y poder pensar en un sistema sostenible, público y solidario”.

Finalmente, Giobergia indicó: “Hemos tenido que usar muchas herramientas tecnológicas para poder seguir adelante con el pago de beneficios. Y hoy lanzamos nuestra página web. Esto es parte de un plan expresamente pedido por el gobernador, de abrir la Caja, de ponerla de cara a la ciudadanía, a los activos y a los pasivos. Vamos a hacer un trabajo de coordinación para que haya una unicidad de trabajo y una coordinación en todo el trabajo del sistema previsional radicado en la provincia”.

NUEVA WEB



Durante la actividad, se presentó el nuevo sitio web de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe: www.santafe.gov.ar/cajadejubilaciones. La misma cuenta con información importante para todos los activos y pasivos provinciales y permite el seguimiento de diferentes trámites. Contiene la siguiente información:

– Activos: legislación, beneficios, instructivos, formularios.

– Pasivos: cronograma de pagos, recibos de sueldo, ID ciudadana, novedades.

– Organismos aportantes: descargar aplicativos, realizar trámites online

Asimismo, cuenta con información destinada a la ciudadanía en general sobre el sistema previsional provincial.

DÍA DEL JUBILADO PROVINCIAL



Se celebra cada 27 de noviembre desde 1975, cuando la Ley provincial Nº7782 instituyó dicho día en homenaje a la fecha en que el Juan Domingo Perón se hizo cargo de la secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación.

En materia de previsión social, Santa Fe es considerada pionera en el país, ya que es una de las primeras jurisdicciones en dictar normas de ayuda social para sectores desprotegidos, así como de protección de los adultos mayores. La provincia tuvo la primera Ley de pensiones durante la gobernación de Nicasio Oroño, el 22 de noviembre de 1867.