Sobre el regreso a las escuelas: “Serán encuentros afectivos, no se dictarán clases”

El Secretario de Educación de la provincia de Santa Fe, Prof. Víctor Debloc, aclaró que cada escuela organizará este tipo de encuentro, que no podrán ser de más de 8 alumnos, en espacios abiertos y por poco tiempo. Será para la sala de jardines de 5 años, primer y séptimo de primaria; primero y quinto o sexto de secundaria.



Vícto Debloc señaló que el regreso de la presencialidad en las escuelas de toda la provincia no será para el dictado de clases, sino para encuentros afectivos entre docentes y alumnos, bajo los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud.

“Volvemos la semana próxima a las escuelas, con la modalidad de encuentros afectivos y cuidados, y no más de ocho alumnos. No se dictan clases. No hay proceso de enseñanza” remarcó el funcionario.

Debloc reiteró que “no se dictarán clases” y que serán “jornadas reducidas”. Agregó que no podrán ser todos los alumnos juntos y al mismo tiempo. “Serán pequeños grupos y en lo posible al aire libre en los patios, debajo de algún árbol”.

Consultado sobre los cursos que podrán regresar a la presencialidad, el secretario de Educación respondió que serán los chicos de la sala de jardines de 5, primer y séptimo de primaria; primero y quinto o sexto de secundaria. También indicó que se podrían sumar algunas actividades del nivel superior. “Cada escuela determinará según su situación, contexto y espacio” añadió.

Por último, y sobre el rechazo de los gremios al regreso de la presencialidad en las escuelas de la provincia de Santa Fe, Debloc dijo que “son posiciones y se las respeta, pero el ministerio toma las decisiones”.

“No es presencialidad de clases, como ocurre en escuelas rurales. Son encuentros afectivos pequeños, de no más de 8 personas por grupo” concluyó el funcionario.

Fuente – LT9.com.ar