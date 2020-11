Buscan a Aynelen Morena Dolzani de Avellaneda

La solicitud de colaboración fue emitida por la Unidad Regional Novena de Policía:

En sede de la Comisaría 3ra., se tramitan actuaciones caratuladas a prima facie Aynelen Morena Dolzani S/Fuga de Hogar, con conocimiento e intervención del Ministerio Público de la Acusación de esta ciudad, las que se dieron inicio en razón de denuncia radicada en la fecha por parte de Dante Agustín Dolzani, 35, domiciliado en la Zona Rural de Avellaneda, quien adujo que a las 03:00 horas aproximadamente notó que su hija Aynelen Morena Dolzani de 12 años no se encontraba en su vivienda, acotando además que no tuvo ningún tipo de problemas, ni discusiones y que no tiene amigos, desconociendo su paradero hasta el momento.

Aynelen mide 1,52 metro, es de tez blanca, cabellos a la altura de los hombros de color castaño y no posee tatuajes, ni piercing. Vestía una remera de color rojo con una frase que reza Monday, pantalón de jean con roturas en la parte delantera y zapatillas de color rosa.



Por tal motivo, con la anuencia de la Fiscalía y a través de la colaboración de los distintos medios de comunicación, se solicita a la comunidad en general, se aporten datos y/o información referida a la mencionada niña a los teléfonos: (3482) 481230, Comisaría Tercera; (3482) 420001, Jefatura; al 911 (gratuito) o a la dependencia policial más próxima.