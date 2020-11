Instituciones piden que el Puente sobre el Paraná Miní figure en el Presupuesto 2021

Un número importante de instituciones intermedias de la comunidad se está movilizando para solicitar a las autoridades provinciales que la continuidad de la obra del Puente “San Vicente” sobre el Paraná Miní figure en el Presupuesto 2021, al conocerse que no está incluida en el proyecto elevado por el gobernador Omar Perotti a la Legislatura Provincial.

Por este motivo, este viernes 20 de noviembre hubo una importante reunión con la diputada provincial María Laura Corgniali, a quien interiorizaron de la preocupación que esto está generando en distintos sectores de la comunidad; y a la vez, hicieron público un petitorio elevado al gobernador Perotti, con el aval de varias instituciones, entre las que se destacan: Centro Comercial y Social de Villa Ocampo, Foro Permanente para el Desarrollo de Villa Ocampo (FOPEDEVO), Asociación Civil Mesa Azucarera y de Desarrollo Regional Santafesina (ACMADRS), Asociación para el Desarrollo de Villa Ocampo (ADVO), Centro de Empleados de Comercio, COTELVO Servicios, Comisión Puerto Ocampo, Club Ocampense de Caza y Pesca “El Irupé”, Cámara de Turismo de Villa Ocampo, Liga Ocampense de Fútbol, entre otras.

EL PETITORIO

En nuestro carácter de integrantes de diversas instituciones de la sociedad civil, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objetivo de solicitar la incorporación de la paralizada obra del “Puente sobre el Paraná Miní” en el Presupuesto Provincial correspondiente al año 2021, previendo la continuidad de las tareas que venía realizando la empresa adjudicataria de la misma.

El inicio de esta obra, que es de absoluta prioridad para Villa Ocampo y la región, ha generado grandes expectativas positivas en la comunidad; considerándose a la misma como una reparación histórica luego de más de 50 años que se viene bregando para lograr una conexión permanente y segura con la amplia zona de islas y la costa del Río Paraná.

Desde hace mucho tiempo, la concreción del puente sobre el Paraná Miní es considerada por la comunidad como una política de Estado, suscitando el apoyo unánime de todos los sectores; puesto que, desde el mismo momento en que decayó la rentabilidad de nuestra economía regional basada tradicionalmente en la caña de azúcar y el algodón, con el consiguiente cierre de las industrias madres (ingenio azucarero y papelera), hemos trabajado decididamente en la reconversión de la matriz productiva que nos permita salir de la coyuntura, planificando con sustentabilidad el futuro productivo.

Hoy, al conocerse los detalles del Presupuesto Provincial para el año 2021, nos genera una enorme angustia y desazón tomar conocimiento que la inmediata continuidad de esta obra tan anhelada por la comunidad, no figura dentro de los objetivos de su gobierno.

No construir el puente sobre el Paraná Miní conlleva la imposibilidad de poner en marcha gran parte del Plan Estratégico Productivo que fuera diseñado con la participación de todos los sectores de la comunidad para el período 2019-2029.

A ello debemos agregar que no contar con una conexión vial segura y permanente con las 35.000 hectáreas de nuestra zona de islas, destinada principalmente a la actividad ganadera de engorde, provoca en épocas de creciente una pérdida de entre el 10% y el 15% por la imposibilidad de retirar la hacienda en tiempo y forma; sumado a la pérdida de peso de los animales debido al estrés que genera el arreo hacia tierras altas.

Otro de los inconvenientes que genera la paralización de la obra del puente sobre el Paraná Miní es la consecuente imposibilidad de avanzar en el proyecto integral de ecoturismo que viene impulsando Villa Ocampo, como corazón del Sitio Ramsar “Jaaukanigás”; ya que el mismo fue diseñado en forma paralela e íntimamente ligado al desarrollo de la infraestructura básica necesaria para concretarlo, siendo este acceso vial de vital importancia.

Ya existen en el área de influencia de la obra dos reservas naturales (una municipal y otra particular) reconocidas a nivel provincial, destinadas a la difusión y concientización de los recursos naturales y la biodiversidad del sitio; como así también emprendimientos privados que brindan servicios y alojamientos turísticos.

Se perdería además, una oportunidad única de lograr una integración con la vecina localidad de Bella Vista (Corrientes); habida cuenta que las autoridades municipales de nuestra ciudad recibieron recientemente el ofrecimiento de empresas privadas muy interesadas en instalar un servicio de balsa para vehículos livianos y pesados que comunique la costa correntina con Puerto Ocampo, con la posibilidad cierta de lograr hasta cinco frecuencias diarias (ida y vuelta) debido a la cercanía y facilidades de navegación que presenta el trayecto.

El vínculo de esta parte del territorio santafesino con una de las regiones más ricas y productivas de la provincia de Corrientes es otro de los anhelos largamente esperados por la comunidad, debido a los lazos históricos que unieron a ambas orillas desde la época fundacional a fines del Siglo XIX y hasta el año 1962 cuando la empresa La Forestal dejó de operar Puerto Ocampo, levantando las vías ferroviarias que lo comunicaban con nuestra ciudad.

Sería redundante seguir exponiendo las ventajas que podría representar una obra de tal envergadura, máxime si la misma se convierte en la base del desarrollo productivo de toda nuestra zona, bajo las directrices de un Plan Estratégico que involucra por igual la participación pública-privada; cada una en el rol que le corresponde asumir desde el punto de vista de la inversión en infraestructura para generar un progreso equilibrado y sustentable con proyección regional.

Señor Gobernador, nos sobra argumentos válidos para seguir militando por la concreción del puente sobre el Paraná Miní; no es un capricho ni una jugada con tinte electoralista, es un verdadero anhelo de todos los sectores de la comunidad, basado en una necesidad real y concreta. Estamos plenamente convencidos del potencial de desarrollo que esta obra generaría y es por ello que no nos resignamos a perderla, ni a seguir sumando años a la larga espera que ya supera medio siglo.

El entusiasmo que nos generó saber que desde el municipio y con recursos propios se había avanzado en la elaboración de los proyectos técnico y ejecutivo, en el llamado a licitación y concesión de obra por parte de la provincia, y finalmente en el inicio de la misma, nos demostró que era posible y que estábamos muy próximo a lograrlo; no nos quite esa convicción, no permita que nuestra zona vuelva a ser postergada en la agenda del Estado.

En la seguridad de que sabrá interpretar cabalmente nuestro sentir y necesidad, y que con buen criterio tomará la decisión que beneficie al conjunto de la comunidad del extremo norte santafesino, aprovechamos la oportunidad para saludarlo atte.

EN EL CONCEJO MUNICIPAL

También este tema fue tratado en el Concejo Municipal de nuestra ciudad, en la sesión ordinaria de la semana pasada, cuando a propuesta del bloque radical, se probó la Resolución 20/2020 mediante la cual “se insta a los legisladores del departamento Gral. Obligado a bregar por la incorporación explícita de una partida que contemple la continuidad de la obra del Puente “San Vicente” sobre el Paraná Miní en el Presupuesto Provincial 2021”.

Destacan los ediles que “el inicio de los trabajos en los últimos meses del año pasado causó un impacto positivo, no sólo desde los económico y laboral, propio de una obra de semejante envergadura, sino también desde el aspecto motivacional en la comunidad, al haberse dado una reparación histórica y una ansiada y demorada respuesta a un anhelo y una demanda de varias décadas que postergó el desarrollo de toda la región”.

“Además, generó en emprendedores (comerciales, industriales, prestadores de servicios, etc.), tanto del norte santafesino como de la localidad correntina de Bella Vista y zona de influencia, la esperanza de ampliar un área de intercambio y explotación conjunta que motivó la planificación de actividades con enorme potencialidad a futuro”, indica la resolución.