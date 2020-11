Salvador Di Stefano: «Si el oro baja, se devalúa el peso»

Habría que revisar el stock de reservas, el stock de oro es muy elevado en función de las reservas netas y podría iniciar un recorrido bajista. Los pesos siguen siendo muy abundantes, enterate a qué precio es recomendable comprar dólares, y cuándo subirán.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

Los mercados mundiales han comenzado a brillar por la esperanza de una vacuna, eso se manifiesta con la caída de precios de los activos que son resguardo de valor, como es el caso del Bono de Tesorería Americano y el oro.

En el caso del oro, hemos observado una fuerte suba en la pandemia, ya que siempre es tomado como un activo de protección. La suspensión de trabajos en las minas, la mayor demanda del público, y tasas de interés muy bajas alientan la suba del metal.

La crisis económica actual demandará en Estados Unidos una seguidilla de planes de estímulos, esto implica que la tesorería emite bonos que luego los adquiere la Reserva Federal.

Tanto los bonos del tesoro americano como el oro, son activos deseados por los bancos centrales del mundo. En los próximos años la gran emisión de bonos que llevó adelante la Tesorería de Estados Unidos, el gran déficit fiscal de dicho país y la emisión descontrolada de dólares nos dejará como regalo una mayor inflación y tasa de interés, que podría observarse en lo inmediato o bien desde 2022 en adelante.

El mundo parece haber dejado atrás rendimientos reales negativos para las inversiones en tasa de interes. Cuando la tasa de interés sube, el oro empalidece. Nada se resiste a una suba de la tasa de interés.

Los bancos centrales del mundo tienen como misión preservar el valor del dinero y apostar al crecimiento, es así que en muchos casos hemos visto ventas de bonos de tesorería y oro para poder asistir a la Tesorería y ayudar en el proceso de recuperación económica.

El Banco Central de China viene bajando el stock de bonos de tesorería americano en su poder. Es lógico, la mega emisión en Estados Unidos hará bajar su valor, y no viene mal tomar utilidades.

En el caso del oro sucede lo mismo a escala mundial. Las minas de oro comenzarán a trabajar nuevamente, y la oferta se haría sentir en el mercado. A esto hay que sumarle que muchos bancos centrales han vendido parte de su tenencia de oro como es el caso de Turquía, Filipinas y Uzbekistán. Más oferta que demanda implicará precios a la baja.

El precio del oro alcanzó un máximo de U$S 2.100 la onza troy, y hoy vale U$S 1.880. No debemos olvidar que en el año 2016 llegó a valer U$S 1.100 la onza troy. A continuación el gráfico del Oro y Bono de Tesorería Americano a 10 años.

La Argentina tiene un stock de 61,7 millones de toneladas de oro en el balance del Banco Central, de las cuales 54 millones de toneladas fueron compradas en el año 2003 y el resto en el año 2012. Su cotización al 7 de noviembre rondaría los U$S 3.864 millones. Entre el momento de compra y el actual, se obtuvo una fuerte utilidad.

El objetivo de la compra era cubrir el 10% de las reservas del Banco Central, en la actualidad las reservas son las siguientes:

Reservas: U$S 39.101

Encajes: U$S 11.036

Créditos (swap y otros): U$S 23.012

Caja: U$S 533

Reservas Netas: U$S 4.520

El stock de oro asciende a U$S 3.864 millones, esto implica que son el 9,9% de las reservas totales y el 85,5% de las reservas netas. Si el precio del oro baja, las reservas netas pueden pasar a negativas rápidamente.

El escenario internacional estaría mostrando altas posibilidades de baja en el oro, ¿no sería conveniente alivianar la posición en oro de las reservas, al menos en un 50%, e invertir en un activo con más posibilidades de apreciación en el mediano plazo, como podría ser una inversión en yuanes o activos chinos que están apreciándose fuertemente en la actual coyuntura?. Por ejemplo, el yuan cotiza en 6,55 por dólar, cuando a principios de año cotizaba en 7,20 yuanes por dólar. Claramente hay una gran apreciación de la moneda que está mejorando nuestras reservas, ya que el swap que tomamos con china es en yuanes, y podríamos incrementar la exposición líquida de dicha moneda.

Las reservas son escasas y los pesos son abundantes. Si el Banco Central no llama a un comité de expertos para administrar las escasas reservas que tiene y busca cómo incrementarlas, en el mediano plazo estaremos hablando de un dólar blue por encima de los $ 200. Dicho comité de expertos podría opinar sobre cómo reducir el déficit fiscal, y dejar de emitir la enorme masa de dinero como se hizo durante todo este año.

Los pasivos monetarios del Banco Central suman $ 4.780.997 millones, esto suma la base monetaria, el stock de leliq y los pases. De ese total este año se imprimieron $ 1.567.433 millones, a este ritmo nada es viable en la economía argentina.

El dólar de equilibrio entre el stock de pases pasivos y las reservas nos da un valor del dólar en $ 122,27.

Si sumamos la circulación monetaria, los depósitos en pesos del sector privado y le restamos la mitad de los plazos fijos, el stock de pesos que puede en lo inmediato ir contra las reservas suma $ 5.243.285, si comparamos esta masa de dinero con las reservas que ascienden a U$S 39.101 millones, esto nos da un dólar de convertibilidad de $ 134,10.

Con estos valores en mano, un dólar bolsa en $ 144,00 es muy buen precio de compra, y en la medida que el dólar blue perfore el nivel de $ 160 se coloca a precios muy atractivos.

Conclusión

Las reservas son muy bajas, y el stock de oro sobre reservas netas es muy elevado, si no hay un cambio de cartera las reservas netas seguirán bajando, porque todos los caminos hacen presumir una baja en el precio del oro a nivel internacional para los próximos años. Invertir en un activo más líquido y que se aprecie contra el dólar sería una muy buena opción.

No hay buenas razones para pensar en un incremento del stock de reservas, por lo tanto, el gobierno debería trabajar en bajar fuertemente el déficit fiscal. Para ambos casos, administración de reservas y bajar déficit fiscal, podría convocar a un comité de expertos.

En la medida que no se trabaje en ambos frentes, el precio del dólar bolsa y blue en esta etapa es muy atractivo, y la gran suba la veremos después de la emisión de pesos que haga el gobierno en diciembre. Comprá dólar hoy, y si el gobierno no toma medidas, para reyes tendrás el regalo que te merecés, un dólar mucho más alto que el actual.