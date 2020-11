Segundo cambio en el gabinete de Omar Perotti

El gabinete provincial sufre una nueva baja en menos de un año de gestión. El primero de los cambios se había realizado en la cartera de salud y ahora es el Ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, el que deja el equipo de Perotti.

“Después que el gobernador anunció que iba a haber cambios y mi nombre fue uno que empezó a estar en la palestra, me pareció que estas cosas hay que sincerarlas y que la incertidumbre en una cartera como Gobierno, que es la cartera política, dificulta la tarea. Con toda responsabilidad me pareció que si el gobernador quería hacer cambios había que darle la libertad absoluta para que dé lugar a un compañero para seguir la función. Creo que no se podía cumplir adecuadamente esta función en este marco de incertidumbre”, manifestó el ahora ex funcionario provincial.

“Yo estuve siempre cómodo, pero me pareció que esa incertidumbre no me permitía cumplir cómodamente mi gestión”, insistió y dijo que “no hay que dramatizarlo” y que “son las reglas del juego”.

Tras la salida de Borgonovo comenzó la danza de nombres para poder sucederlo pero el que más fuerte suena en estas horas es Gabriel Somaglia, actual Secretario de Justicia de la provincia.