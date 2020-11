Rosgan: Con alzas en toda la invernada, el mercado ofertó más de 12 mil cabezas

El único mercado ganadero televisado y por streaming de Argentina volvió a operar este miércoles durante todo el día con una oferta que superó las 12 mil cabezas y que mostró que la demanda está muy activa para la invernada, aunque no logró el mismo resultado para la cría que no acompaña las subas ni de la invernada ni del gordo.



Algunas categorías mostraron alzas muy interesantes, como en el caso del ternero que en el remate de octubre cotizó a $143,39 y en este remate logró $157,79, los novillos de 1 a 2 años subieron de $120,37 a $135,09, los lotes mixtos de terneros y as registraron alzas de $137,66 a $148,03 y las terneras también se destacaron con un crecimiento de $130,36 a 141,46. Así, el productor se mostró conforme con estos resultados para su hacienda.

El martillero de Alzaga Unzué, Patricio Carli, analizó que «este fue un remate con un comportamiento muy distinto para la cría que para la invernada. La cría es una categoría que no está acompañando la firmeza de la invernada y del gordo por distintos motivos, un poco por la época ya que los vientres toman más de color sobre fin de año, y otro poco porque una zona importante de cría, Santa Fe y Córdoba, vienen de una sequía muy importante, con mucha dificultad para recuperar los campos porque si bien ha llovido no ha sido los suficiente y la primavera no está respondiendo como se esperaba».

En tanto que para lo que tiene que ver con la invernada, Carli detalló «en cambio todos los lotes de las categorías de invernada estuvieron muy muy firmes, porque esto es una cuestión de oferta y demanda, la oferta es escasa a esta altura del año y la demanda es muy firme para quienes tienen campos de engorde. En este momento, estamos en plena primavera y la hacienda es un refugio de valor, aquel que vendió gordo y tiene pesos se refugia o se cubre en lotes de invernada y esa presión sobre la oferta hace que los valores estén muy firmes. Aunque los feedlots siguen estando complicados, porque no son para nada competitivos en estos valores producto de que, si bien el gordo ha mejorado, el maíz sigue estando en valores muy altos y en estos valores el feedlot no le dan los números, más bien lo contrario».

Por su parte, al finalizar la subasta Marcelo Armesto de la firma Pastore y Cía. evaluó que «vimos una plaza más selectiva para lo que representa el macho liviano, ese ternero de hasta 150 kilos tuvo realmente con mucho interés, creemos que eso es porque el productor que tiene campos para recría tiene un valor de reposición distinto. Quizás no pasó lo mismo ya con el ternero más pesado, lo vimos un poco más selectivo, lo mismo con la hembra y el macho y hembra. Venimos viendo que toda esa categoría que no lleva el productor que hace recría a campo y que va un feedlot tiene un número que hoy le está costando mucho poder ser competitivo, está muy caro el maíz».

Todos los promedios de noviembre



Los precios promedios completos del remate fueron: ternero $157,79, novillos de 1 a 2 años $135,09, novillos de 2 a 3 años $119,33, novillos de más de 3 años $120,50, terneros y as $148,03, terneras $141,46, vaquillonas de 1 a 2 años $44.390,57, ternero Holando $112,98, novillos Holando $102,26, vacas de invernada $92,93, Vacas faena $90,17, vacas con cría al pie $27.060,61, vacas con garantía de preñez $48.590,91, vaquillonas con garantía de preñez $62.224,67.

El mercado ganadero Rosgan está integrado por la Bolsa de Rosario y las siguientes casas consignatarias: Reggi y Cía. SRL, Ildarraz Hnos. SA, Etchevehere Rural SRL, Ganaderos de Ceres Cooperativa Limitada, Ferialvarez SRL, Gananor Pujol SA, Aguirre Vázquez, Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann, Edgar E. Pastore y Cía. S.R.L., Álzaga Unzué y Cía. S.A. y Colombo y Colombo SA.