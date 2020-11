Salvador Di Stefano: «Soja a U$S 500 y el blue muy atractivo»

China comienza a crecer en la producción de cerdos. Importará más soja y maíz, menos proteína cárnica en el año 2021. El gobierno seca la plaza, sube la tasa de cambio de cheques en bolsa, cae el dólar blue. Las exportaciones no agrícolas no liquidan, el campo sí. Lo que viene para el campo, la inflación y el dólar.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Cómo ves al mercado del agro?

. – Lo anticipamos algunos meses atrás, la recuperación del rebaño de cerdos en China es una realidad. Según el último informe del USDA terminarán el año 2020 con un stock de 310 millones de madres, y para el 2021 pasarán a tener 340 millones. La producción pasará de 38,0 a 41,5 millones de toneladas, esto implica que producirán una cifra muy parecida a la del año 2019. Esta mejora en la producción reduciría las importaciones de cerdo de 4,8 a 4,5 millones de toneladas.

¿Qué me querés decir?

. – China comienza a dejar atrás la Fiebre Porcina Africana, demandará mucha carne, pero menos que antes, con lo cual no vemos precios crecientes para la carne de cerdo. Aquellos que estén en dicho mercado, tendrán que proteger muy bien sus precios en los mercados de futuro. El resto del mundo sigue con un consumo pisado.

¿Qué sucederá con la carne vacuna?

. – Las exportaciones crecerán muy poquito, lideradas por Brasil, Estados Unidos aumentaría muy poco, pero se convertiría en el segundo gran exportador. Argentina y Australia disminuirán las exportaciones. India tiene un rol más protagónico. No hay espacio para grandes subas de precios en el exterior, China aumenta levemente el consumo y la importación, todo muestra una suba muy suave.

Conclusión

. – China comienza a abastecerse de su carne. Esto implica que seguirá en el camino de comprar más granos al mundo, tanto soja como maíz, lo advertimos hace meses atrás, y ahora vemos como los precios han aumentado.

¿Cómo ves el escenario de precios para la soja?

. – Lo veo muy alcista, falta soja en el mundo, pero la rentabilidad de la soja no invita a que la gente salga a sembrar locamente. En Estados Unidos para la campaña 2020 con un lote de soja sobre maíz, ganarás el equivalente a U$S 129 por hectárea, y con un lote de maíz sobre soja U$S 165 por hectárea. Si hacés maíz sobre maíz, ganás U$S 51 por hectárea. Daría la impresión que a nivel mundial faltará más maíz.

¿Qué pasa en Argentina?

. – Para igualar la rentabilidad de soja y maíz a los precios actuales, el maíz se debería quedar en los precios actuales de U$S 174,50 a abril y U$S 160 al mes de julio, y la soja debería valer entre U$S 330 y U$S 350 la tonelada. Esto implica que en Chicago debería valer entre U$S 450 y U$S 500 la tonelada. Si la soja sube, retroalimenta la suba del maíz y viceversa, con lo cual están para una suba muy importante.

¿Qué harías?

. – Lo primero que debe hacer un hombre que está sembrando es hacer maíz, porque es más rentable que la soja. En segundo lugar, como la soja es parte del costo del maíz, porque pagás el alquiler en soja, compraría un futuro mayo en soja por el equivalente a pagar por el alquiler. No desembolsás gran cantidad de fondos y asegurás el alquiler de la tierra.

Si tuviera soja, ¿pago anticipado el alquiler?

. – No, de ninguna manera. Vendo la soja noviembre 2020 a U$S 337 la tonelada, y compro ya la soja mayo a U$S 285,50 la tonelada. Aquí tenemos un inverso de U$S 51,50. Con el producido de la venta de noviembre me compro dólar bolsa que está un regalo, el dólar blue también está regalado a menos de $ 160. En mayo del año que viene se juega otro partido.

¿Estás viendo un escenario de suba muy grande en soja?

. – Te lo tengo que confesar, creo que está para ir a la zona de U$S 450 y U$S 500 en Chicago, esto le dibuja una sonrisa al gobierno, si hay un buen clima tiene asegurada una gran recaudación. Con mal clima estamos todos al horno. Te repito, si sube la soja, maíz y trigo van a acompañar.

Carlos Etchepare me dijo que el ministro Basterra no aumentaría las retenciones

. – Creo que el maíz y el trigo tienen un gran recorrido alcista, y esto traerá un colapso en la industria láctea, en donde pesan los precios máximos, hay empresas que están perdiendo fortuna. Se libera el precio de la leche, o tendrán que mejorar los costos de las empresas, el tambo no puede producir con el precio de $ 19,35 que tiene la leche, y los costos en los que incurre. Algo parecido sucede con la carne vacuna, el ternero está en $ 140, el maíz en $ 14.600 la tonelada y el gordo en $ 115. Con estos números se va a terminar la oferta de gordos y ni hablar de novillos. Un animal con 500 kilos lo vendés después de 2 años en $ 57.500, y recomprás un ternero en $ 25.200, el número no cierra. En el caso del trigo, no hay trigo de calidad para abastecer al mercado, y comenzará el conflicto entre exportadores y molineros. Los precios escalarán, y volverán los conflictos con la política de precios máximos del gobierno.

Para vos, ¿vuelven las retenciones?

. – Gobierno de orientación peronista, y suba de materias primas, suben los derechos de exportación. El gobierno necesita más recaudación y mantener a un precio razonable los alimentos. Como no sabe de producción, largo plazo y sustentabilidad de los negocios, saldrá a destruir el trabajo del agricultor y se apropiará de su rentabilidad.

¿El negocio pasaría por armar agregado de valor?

. – Sería cuidadoso, el cerdo dejará de ser la estrella internacional en el año 2021, la carne vacuna tendrá precio firme, pero con problemas de margen de rentabilidad por el precio del maíz, mientras que la carne aviar seguirá su proceso de crecimiento y canibalización de precios. China importará menos pollo, y el crecimiento vendrá por el lado de Asia, Arabia Saudita y otros.

¿Entonces?

. – En Argentina, con una inflación a 12 meses en torno del 60% anual, los negocios que tienen poca rotación no son los más aconsejables, salvo que lleves el producto a góndola y busques mayores márgenes de rentabilidad en el ciclo. Otra forma de buscar rentabilidad es exportar en forma directa, es un camino a explorar.

Para terminar, ¿cómo ves al mercado del dólar?

. – En la primera semana de noviembre, se pinchó el interés abierto en el Rofex, el precio del dólar oficial subió el 1%, y proyecta una mayor suba para fin de año, al menos lo vemos en torno de $ 85 a $ 87. Esta semana se conoce la inflación de octubre, y esperamos un índice superior al 3% para noviembre. El dólar blue está pinchado, hay analistas que dicen que el Banco Central vende títulos, pero no es lo que vemos en el balance del Banco Central a octubre. Los depósitos en dólares han descendido (menos en la última semana) sin embargo los encajes en dólares no bajaron. El Banco Central debería recibir unos U$S 4.000 millones de exportaciones no agrícolas que no se han liquidado, y después le dicen al campo que no liquida.

¿Cómo ves la estrategia del gobierno nacional?

. – Creo que seguirá absorbiendo pesos por medio de las licitaciones que llevará adelante, lo hará en exceso para seguir cancelando adelantos transitorios que el Tesoro le pidió al BCRA. Cuando comenzó la cuarentena estos adelantos eran de $ 1.085.000 millones, crecieron a $ 1.386.230 millones al 7 de octubre pasado, y al 31 de octubre descendieron a $ 1.260.450 millones. La idea es terminar el año en niveles mucho más bajos que los actuales.

¿Qué buscan?

. – Bajar la base monetaria, equilibrar los pasivos monetarios del Banco Central, y recuperar reservas. Si logran algo de todo esto, llegarán mejor a fin de año, nuestros bonos que valen menos de U$S 40 podrían recuperar a la zona de U$S 50, y las acciones tendrían un recorrido muy interesante por delante.

Conclusión

. – La suba de la soja, maíz y trigo podría ser muy importante, creo que para la próxima campaña tendremos una soja en Argentina neta de retenciones por encima de los U$S 300, maíz por arriba de los U$S 200 y un trigo consolidándose en la zona de los U$S 230. Con estos precios el campo volvería a entrar en conflicto con el gobierno porque creemos que querrán colocarle más retenciones.

. – La inflación a 12 meses vista, podría ubicarse en un piso del 50% y un techo del 60% anual, esto es muy malo porque los balances no se ajustan por inflación al 100% para el pago de impuestos, y generan una distorsión importante. En muchos casos las empresas pagan tasas de ganancias que superan el 50%, y esto invita a que la economía sea altamente informal.

. – Los precios de la proteína cárnica están en riesgo, China está produciendo más carne de cerdo, necesita más soja y maíz, por ende, menos proteína cárnica lo que afectaría el nivel de precios de la carne de cerdo, pollo y en menor medida el vacuno.

. – El precio del dólar blue a $ 160 o menos es sumamente atractivo, al igual que el dólar bolsa en $ 142, un valor similar al dólar solidario de $ 139. Sin grandes diferencias, hay que ir por el dólar bolsa, pero cuidado que ahora te informan cuando lo comprás, por eso el dólar blue sigue siendo referencia, es informal, nadie se entera de la transacción y los más importante, nadie te cobra impuestos.