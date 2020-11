Movilización de familiares y profesionales de personas con discapacidad en Reconquista y Avellaneda

Casi exactamente al mediodía de este martes, familiares y profesionales de personas con discapacidad iniciaron una ruidosa e interminable caravana de automóviles movilizándose por las ciudades de Reconquista y Avellaneda, y que tuvo réplica en todo el país.



Palabras de Matías Borrego, familiar presente en la marcha:

Luego de concentrarse en la intersección de calles General Obligado y Patricio Diez, y bajo el lema “Con la discapacidad no se hace caja”, cientos de automóviles con pancartas y banderas argentinas y a puto bocinazo, iniciaron un recorrido que incluyó el paso por la Municipalidad de Reconquista, la Sede de la Región de Salud, el Municipio de Avellaneda y el propio domicilio del Senador Provincial por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón. En cada uno de esos lugares, hicieron entrega de una Carta Abierta, donde expresan todos sus reclamos.

La Carta Abierta



Santa Fe, 10 de noviembre de 2020

“Carta Abierta a los representantes políticos municipales, provinciales y nacionales:

Esperamos no ser impertinentes optando por hacer pública esta carta abierta a toda la dirigencia política. Vale decir que los sectores que integramos el colectivo de discapacidad: Personas con discapacidad, organizaciones sociales de familias y prestadores estamos angustiados por el abandono del estado NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL en materia de Discapacidad. Hace años que deambulamos por todo el sistema público sin respuestas siendo testigos como las diferentes áreas se pasan la responsabilidad.

Los municipios a las provincias, las provincias a la nación, quienes legislan al ejecutivo, un partido político al otro que gestionó antes, y las necesidades de la población siempre postergadas. Es por eso que desde las organizaciones de la sociedad civil les pedimos un ALTO.

La DISCAPACIDAD en todas las áreas estatales debe ser tomada como política de estado. Para esto se necesita del compromiso de todos los actores políticos e institucionales. Ustedes son quienes por acción u omisión en sus funciones legitiman que las personas con discapacidad sean vulneradas en todos sus derechos, los responsables que los programas de discapacidad siempre sean objeto de recortes y demoras generando faltas de insumos indispensables para la vida como ser: Sondas de alimentación, material quirúrgico, leches especiales, pañales, elementos ortopédicos, y prestadores.

Sí, prestadores también, porque muchas veces los prestadores de servicios institucionales, profesionales independientes y transportistas somos los que le acercamos el estado a la población, mientras ustedes nos precarizan quebrando las cadenas de pagos, debitándonos los honorarios por nuestro trabajo y agotándonos con protocolos impracticables, perdiendo nuestra documentación, etcétera.

Por eso solicitamos que arbitren los medios necesarios para que desde los espacios de función pública a los que pertenecen nos convoquen a encontrar soluciones reales y urgentes a este estado de EMERGENCIA.

Es evidente que quedan infinidad de temas sin tocar, pero con resolver lo urgente se está dando un gran primer paso.

Señores representantes, funcionarios públicos, todos llegaremos a adultos mayores y podremos enfermar. No esperen hasta sentir en cuerpo propio lo que es encontrar barreras en lugar de accesibilidad a diario. Tener puertas cerradas en lugar de abiertas. Sentir que les convenimos muertos, porque una persona sin discapacidad o una enfermedad poco frecuente gasta menos en estos conceptos. El tiempo de resolver en la provincia de Santa Fe estas históricas heridas es ahora. Que ustedes sean recordados como los gestores de la plena inclusión y no del abandono y marginación. Que Dios los ilumine en esa dirección. La historia, los santafesinos no lo olvidarán”.

Fuente: radioamanecer.com.ar