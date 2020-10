Hospital Regional: ATE denuncia intromisión en finanzas y solicita se contrate urgente personal de salud

La Asociación de Trabajadores del Estado lanzó un comunicado respecto a las acciones políticas que están ocurriendo en el Hospital Regional de Reconquista y solicita urgentemente acciones como la contratación de personal de salud por los crecientes casos de Covid-19 en el territorio norte santafesino.



A continuación el comunicado:

«Desde ésta seccional en mayo de este año advertíamos junto con la Intersindical (ATE, AMSAFE, UPCN Y AMRA) a la dirección, al Consejo de Administración, a los trabajadores y trabajadoras del hospital y a la comunidad toda, sobre la intromisión de la Asociación Gremial Médica del Departamento General Obligado en el manejo de las finanzas del Hospital Central de Reconquista. Sosteniendo siempre que queremos una salud pública, gratuita y accesible a todos y todas las ciudadanas del norte santafecino. Si bien esa intervención en su momento detuvo o desvió un poco la atención, las maniobras siguieron su curso y hoy vemos nuevamente otra arremetida de la industria médica, justificada con datos erróneos que intentan darle más valor a la recaudación que a una planificación sanitarista estratégica. Como si el sistema público de salud sólo dependiera de eso.

¿Es necesario en este contexto tan delicado por el cual estamos atravesando volver con este tema? ¿Eso es lo prioritario como política de salud pública en este momento? ¿No nos tendríamos que enfocar más en la realidad por la que estamos transitando con el aumento de casos de covid-19 diariamente, y un sistema de salud hoy en alerta? ¿No nos tendríamos que ocupar de garantizar una mejor organización y control en el territorio para que la gente no se contagie, y el sistema de salud no colapse?

Con el nuevo nombramiento en la dirección del hospital el viernes último se intensificó aún más esta política sanitaria privatista, ya que ahora decididamente toda la facturación del sistema de salud (lo privado y lo público) pasa por lo privado. El nuevo director es parte del directorio de la Asociación Gremial Médica del Departamento General Obligado. ¿Incompatibilidad de funciones? Habría que verlo.

Desde los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud no vimos la misma energía, ímpetu e insistencia en el intendente de Reconquista, vocero exclusivo de las políticas del ministerio de salud, cuando decíamos que faltaba personal o que las condiciones de trabajo no eran las óptimas o que nuestros salarios eran escasos lo mismo que el material de trabajo.

Sabemos que las decisiones con respecto a las políticas de salud de todo el norte santafecino se hacen en soledad en la esquina de San Martín y López. Parecería ser que el Ministerio de salud está funcionando allí y no en Iriondo 1558 como debería ser ¿Y la institucionalidad democrática? Cuando en realidad necesitamos del trabajo articulado, integrado, integral e intersectorial de todos los estamentos estatales, organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones, empresarios, etc., acá lo único que podemos ver son decisiones unilaterales, que terminan definiendo una política de salud financista sentándose arriba de la caja fuerte y pensando solo en Reconquista y no en la región. Desconciertan con órdenes y contraórdenes, desmembrando la red de salud del departamento General Obligado, dejando desamparados a los que menos recursos tienen y también a quienes trabajamos cuerpo a cuerpo en esta pandemia.

Ante el aumento del ingreso de casos covid-19, en el hospital las salas de internación de adultos, la UTI y la guardia son escenarios angustiantes en donde se ven a los trabajadores y trabajadoras de la salud trabajando a destajo, y acumulando un cansancio que parece nada les importa a los que están mirando la plata.

No es fácil trabajar en estas circunstancias pero vemos como cada compañera y cada compañero apuesta todo su empeño en poder hacer el mejor trabajo. Es emocionante ver como cuidan y se cuidan, porque saben que en cualquier momento pueden contagiarse. Esa sobrecarga laboral y emocional desgasta más rápidamente a los que ponen sus cuerpos en la primera línea de cuidados.

Por todo lo expuesto desde el sindicato solicitamos urgentemente:



• Que se contrate el personal necesario para cada servicio, priorizando adultos, UTI y guardia, a través de contratos covid-19, tanto en el hospital nuevo como en el hospital de campaña teniendo en cuenta los escalafones vigentes,

• Que se soliciten urgentemente los reemplazos de todas las situaciones de trabajadoras y trabajadores que están en aislamiento y/o carpeta médica,

• Que se optimice más el funcionamiento del hospital de campaña, esto descongestionaría el hospital nuevo en donde llegan todo tipo de situaciones de salud, haciendo que el contagio sea más factible,

• Que solo al hospital nuevo lleguen las situaciones de salud más graves. Que los centros de salud, lo mismo que los Samcos tomen la demanda en general y sólo deriven las urgencias

• Que las políticas de salud sean implementadas desde las autoridades regionales del ministerio de salud y desde allí se articulen con todo el departamento General Obligado,

• Que exista un contacto periódico con las autoridades locales y centrales del ministerio de salud para ir confeccionando una agenda de trabajo para toda la red de salud del norte santafecino.

#TRABAJADORES/AS DE LA SALUD SON INDISPENSABLES

#SALUD PÚBLICA, EQUITATIVA, ACCESIBLE, GRATUITA Y UNIVERSAL

#SALUD COMO DERECHOS DE TODOS Y TODAS LOS CUIDADANOS DEL NORTE SANTAFECINO