Incendios: brigadista asegura que el Estado abandonó a los isleños a su suerte

Durante la noche de este domingo los incendios forestales avanzaron sobre las islas y así se pudo constatar en la costa rosarina, desde donde se podían visualizar importantes columnas de fuego sobre el territorio entrerriano. Los brigadistas denuncian que la ayuda del Estado no llegó y fueron abandonados a su suerte pobladores y voluntarios.



«Este domingo se estuvo trabajando todo el día en las islas. Y cerca de las 5 de la tarde empezamos a recibir alertas de que el fuego se descontrolaba y avanzaba hacia los ranchos. Me pedía que pida por favor el helicóptero», contó Morena Melian, brigadista coordinadora de los equipos, en diálogo con Verónica Luchesi por Sí 98.9.

«Me comuniqué con Santa Fe, me dijeron que no se permitían salir vuelos por mal tiempo, por lo que empiezo a mandar las imágenes y videos que me llegaban a mí de la gente luchando contra el fuego. Pero no hubo caso, recién hoy llegó una brigada para controlar la quema», detalló.

«Supuestamente si no hay viviendas ellos no se ocupan, pero esta vez hubo viviendas en juego y de todos modos no asistieron. Los isleños perdieron todo, lo unico que le quedan sos sus terrenos arrasados por las llamas», describió.

«Durante toda la noche la gente estuvo sola pidiendo ayuda, combatiendo el fuego y librados a su suerte. Las autoridades no están, el plan de manejo del fuego es una cháchara. Si es que existe no sirve», sentenció la brigadista.

Fuente: rosarioplus.com