Sindicatos municipales aprobaron el acuerdo salarial

Por unanimidad los Sindicatos integrantes de FESTRAM avalaron el Acta Paritaria.

Con la presencia de 40 Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe, FESTRAM puso a consideración el acta firmada con los representantes de los Intendentes y Presidentes Comunales y paritarios sindicales de esta Federación.

Con la participación paritaria de los Sindicatos Municipales de Rosario, Rafaela, Santo Tomé, Capitán Bermúdez y la moción debidamente apoyada por Villa Gobernador Gálvez y Reconquista, el Plenario de Secretarios Generales aprobó por unanimidad y aclamación el acuerdo paritario suscripto el pasado 14 de Octubre en el marco de la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional, contando también con la presencia del Secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri y la participación del Ministro de Gestión Pública, Rubén Michilg para facilitar las negociaciones

De los 43 Sindicatos afiliados a FESTRAM, sólo estuvieron ausentes ASOEM Santa Fe, Sitram El Trébol y Sitram San Cristóbal, aunque este último había adelantado su apoyo al acuerdo paritario.

De esta manera se pusieron a consideración los 10 puntos del Acta Paritaria que fijó acuerdos sobre los temas demandados oportunamente por FESTRAM.

En particular, y en relación a la política salarial se aprobó lo siguiente:



a) Una suma fija no remunerativa y no bonificable de $5.000 (pesos cinco mil) para el personal activo (permanente, contratado y eventual), correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020. El monto del mes de septiembre se abonará por planilla complementaria y los correspondientes a octubre y noviembre se pagarán junto con los haberes de cada uno de esos meses. Asimismo, los Jubilados y Pensionados en idénticas fechas cobrarán una retribución de $ 3.000.

b) un aumento del 20% (veinte por ciento) sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción. Este aumento del 20% se abonará en 2 tramos: 18% en diciembre de 2020, complementando el restante 2% con los haberes del mes de enero de 2021.

c) El incremento del 20% indicado en el punto anterior es remunerativo y bonificable, real y efectivo, que también recibirán los Jubilados y Pensionados según cada régimen previsional.

d) Este acuerdo corresponde a la política salarial del año 2020 para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe.

e) De la misma manera, el aumento pactado, eleva el Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo llevándolo a la suma de $34.394 para los meses de septiembre, octubre y noviembre. A partir del mes de diciembre ascenderá a $34.684 y al mes de enero 2021 ascenderá a $35.272 (excluyendo Horas Extras, Asignaciones Familiares y Presentismo).

