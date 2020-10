Reconquista: proponen creación de “balcones gastronómicos” en época de pandemia

En la última semana, el concejal y Presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Reconquista, Eduardo Paoletti, presentó un Proyecto de Ordenanza por el cual propone la creación de balcones gastronómicos para que funcionen en época de pandemia.



La iniciativa tiene como objetivo principal minimizar y ayudar a contrarrestar las consecuencias económicas negativas que sufren los locales gastronómicos, de manera temporal durante la pandemia, y por otra parte generar espacios adecuados y seguros en los cuales se brinde y se desarrolle el servicio gastronómico.

¿Cómo se lograrán estos objetivos según Paoletti?

Por una parte, autorizando la instalación de “balcones gastronómicos” para la ocupación de canteros, calles, plazas, etc. para colocar allí sillas, mesas y similares; siempre y cuando dichos locales estén previamente habilitados obviamente, y no sin antes contar con aprobación del pedido particular por parte del Departamento Ejecutivo Municipal que será quien evaluará si otorga o no la autorización.

Por otro lado, el edil prevé es su proyecto que durante la época de pandemia se SUSPENDA temporalmente aplicación del inciso a)1, del artículo 87º de la Ordenanza Nº 8.462/19, lo cual implica reducir notablemente los cánones que pagan los locales actualmente por cada mesa colocada al frente de sus confiterías, bares, choperías, comedores, etc.

Por último, el concejal Paoletti no deja de mencionar que con la colocación de balcones gastronómicos, dada la amplitud de los lugares públicos y tratándose de actividades al aire libre disminuye la posibilidad de propagación del virus, ello sumado a que no dejaran de cumplimentarse los protocolos propios de cada local comercial.

Fuente: radiomanecer.com.ar