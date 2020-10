Salvador Di Stefano: «La brecha rumbo al 120%»

La desconfianza en el gobierno crece, hay desabastecimiento, el impacto del impuesto a las ganancias para el que venda y no consiga mercadería para reponer. Vamos a un colapso en diciembre. El impuesto a la riqueza es un espanto.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero



¿Cómo viene la coyuntura?

. – Muy mal, el gobierno ha sobreactuado la crisis sanitaria y hoy nos encontramos en un escenario con escasez de oferta y la economía paralizada.

No entiendo

. – Nos aproximamos a fin de año, los precios están descontrolados por la gran emisión monetaria y la falta de confianza, que hace que la brecha entre el dólar blue y el oficial se ubiquen en el 100% e inicien el camino a una brecha del 120% en breve.

A estos precios no quiere exportar nadie

. – Eso no es nada, no solo que nadie desea exportar por semejante brecha, nadie quiere vender en el mercado interno si no tiene reposición de lo que entrega.

¿Por qué?

. – Cuando vendés, lo hacés al precio de mercado hoy, que es mucho más elevado al que lo compraste hace 6 meses atrás. La inflación del Indec es un verso, es mucho más elevada en la calle en donde hay bienes que han aumentado más del 100%. Si no podés reponer mercadería y tu balance cierra el 31 de diciembre de 2020, quedás con ganancias muy elevadas, y esto te lleva a pagar muchísimo de impuesto a las ganancias. Podés aplicar el margen que se te ocurra, pero vas a quedar con un saldo a pagar muy elevado para el año 2021, y lo que es mucho peor, los anticipos para el año 2022 serán tan elevados que afectarán tu flujo de fondos.

¿Entonces?

. – Nadie desea vender si no puede reponer la mercadería, lo que implica que nos enfrentamos a un mercado paralizado.

¿Por qué no hay mercadería?

. – El COVID-19 generó un colapso productivo a escala mundial. Esto implica que se paralizaron las fábricas y los productos que venían del exterior demoraron su llegada al país. Ahora que llegaron no los dejan entrar porque el Banco Central no desea perder reservas (no tiene dólares). En el plano local, una cuarentena tan larga, también afectó la producción, hay mucha mercadería que no está, por ende, el que vende no tiene reposición, y ante la gran presión tributaria prefiere seguir de largo, no vender y así se comienza a producir desabastecimiento.

¿Esto es peligroso?

. – El PBI de Argentina va caer entre el 12% y 13% dependiendo de la consultora que consultes, en Brasil caería menos del 5%. Claramente Argentina no trabajó con una mirada integral la pandemia, solo infectólogos que destrozaron la economía. Si a esto le sumamos los fanáticos de la intervención y la falta de dólares, el resultado es un cóctel explosivo para fin de año. Recesión, más faltante de mercadería y dólar blue a la suba nos llevan a un escenario de alta incertidumbre.

¿El gobierno tocó las tasas?

. – Solo un maquillaje, cada medida que toman la terminan modificando a la semana. Las leliq bajaron del 38% al 37% anual, mientras que la tasa de pases pasó del 24% al 27% anual. Una medida técnica que impacta en las distintas calificaciones de los bancos, pero el público consumidor tendrá una tasa del 33% anual para plazos fijos menores al millón de pesos, y 30% para plazos fijos superiores al 30% anual.

¿Con estas tasas el dólar blue seguirá subiendo?

. – Correcto, vamos a una brecha del 120% con el dólar oficial. El gobierno está inmovilizado, no realiza cambios en su gabinete y no tiene un buen diagnóstico de lo que sucede en el territorio. La oposición dentro del gobierno, el universo K, está más preocupado por Venezuela que por lo que sucede en el sector industrial y comercial. Los legisladores trabajan en el impuesto a la riqueza aportando el granito de arena necesario para fundir al que no está fundido. El poder judicial manifiesta su discordia con el resto de los poderes del Estado.

Una joyita

. – Todos están tocando el piano en la cubierta del Titánic, en la calle las ventas no arrancan. En el campo no llueve y por ende la producción se quema, y lo que se está por sembrar se posterga. En breve vamos a una fuerte suba de los artículos de primera necesidad en la canasta básica, y quiero ver cómo reacciona la clase política. Más retenciones no darán resultado, y el faltante de mercadería será manifiesto.

Te veo muy negativo

. – No, para nada, tal vez realista, los bonos argentinos están a precios de cesación de pagos, cuando no tienen vencimientos importantes en los próximos 3 años. Las acciones siguen por el piso. El dólar blue en $ 160 no para de subir. Si el gobierno no observa que tiene que realizar un cambio de ideas, esta debacle se irá profundizando. Encima aposté que el dólar blue no llegaba a $ 200 para fin de año, a este ritmo creo que tengo que buscar un seguro de apuestas.

Se habla de cambio de gabinete

. – No necesitamos un cambio de sillas, necesitamos un cambio de ideas. Mi impresión es que muchos de los que están o pretenden estar, no pueden estar.

¿Los empresarios opinan?

. – Están muy disgustados, el impuesto a la riqueza afecta a las empresas nacionales, no es aplicable a inversores del exterior. El empresario que hace un año atrás invirtió, hoy tiene que pagar un 4% de impuesto a la riqueza, porque impacta a los bienes productivos y no productivos de cualquier persona. El impuesto es una aberración jurídica, gran negocio para los estudios contables y jurídicos que van a litigar, pérdida de tiempo, recursos, energía y talentos en resolver una problemática inventada por la clase política, cuando deberíamos aplicar todos estos talentos a crecer y generar empleo.