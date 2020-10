Reporte diario situación de incendios a nivel nacional: nuevo foco en Neuquén

Informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego sobre la situación de incendios y quemas en las provincias de Argentina. Al momento hay un total de 769.732,632 hectáreas afectadas por el fuego.



9/10/2020 (10 horas)

Al momento de elaborarse este informe se registran las siguientes provincias afectadas por incendios en nuestro país.







Activo: el fuego se propaga libremente y puede crecer. Los medios trabajan para extinguirlo //

Contenido: por cualquier circunstancia natural, ambiental, o a raíz de los trabajos de sofocación, la propagación se ha detenido en uno o más sectores del incendio. Esta situación puede revertirse y volver a la condición de “fuera de control” //

Circunscripto: estado similar al anterior. Los trabajos de contención abarcan todo el perímetro pero no están definitivamente terminados. Desde este estado también puede volver a estar “fuera de control” //

Controlado: la línea de control ha quedado establecida definitivamente, anclada y asegurada. Se considera que no hay posibilidad de rebrotes. Esta situación tendría que ser irreversible //

Guardia de cenizas: es la etapa previa del estado extinguido //

Extinguido: el incendio no muestra signos de actividad en ninguna de sus partes.

Despliegue de medios del Ministerio de Seguridad de la Nación solicitados por las provincias



Córdoba

Despliegue total: 7 aviones, 6 hidrantes y 1 vigía del SNMF.

Despliegue de personal:

-130 brigadistas nacionales colaboran en la sofocación del fuego.

La Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación solicitó a la Coordinación Única de Operaciones (CUO) del Consejo Federal de Bomberos Voluntarios poner a disposición cuarteles de todo el país para colaborar en Córdoba.

Tucumán

Despliegue: 1 avión hidrante del SNMF.

Catamarca

Despliegue: 1 avión hidrante del SNMF.

La Rioja

Despliegue: 1 avión hidrante del SNMF.







Últimas noticias

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, visitará hoy el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos -ubicado en Campana-, donde anunciará la instalación del quinto faro de conservación, primero en la zona ribereña bonaerense del Paraná de las Palmas.

También entregará equipamiento para los brigadistas que trabajan contra los incendios forestales.