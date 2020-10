Rosario: la morgue del PAMI I se desbordó y guardan los cuerpos en salas comunes

Este jueves, la morgue del PAMI I se desbordó y cuerpos de las víctimas fatales del coronavirus son alojados en una sala de ecografía porque “tiene aire acondicionado fuerte”.



“La situación es terrible. Es el peor escenario que podíamos tener”, afirmó Guillermo Gran, delegado de la Junta Interna del PAMI, y agregó: “Sabíamos que esto podía pasar, y en este momento tenemos un montón de óbitos que no podemos sacar porque nuestra morgue está preparada para una situación normal”.

El trabajador de la obra social de los adultos mayores comentó que por la compleja situación sanitaria, hay una demora en la búsqueda de los fallecidos, que luego son llevados a cremación, y en las casas mortuorias no aceptan más cadáveres.

“Hoy tenemos 5 cuerpos en la morgue, 4 en el área de ecografía y también en los diferentes pisos, porque no hay donde llevarlo; no hay mas espacio”, dijo Gran, en diálogo con LT8. “A medida que se mueren no tenemos dónde ponerlos y se trata de sacarlos de las camas lo antes posible para que no queden al lado de un paciente vivo”, señaló.

Asimismo, Guillermo Gran advirtió que el sistema no está en condiciones “desde hace mucho tiempo” y que en “los últimos 4 años de macrismo lo dejaron en la peor situación posible».

En tanto, delegado de la Junta Interna del PAMI admitió que “esto no empezó ahora, viene con deficiencias desde que fue intervenido en la década del 90; nunca el estado nacional aplicó una política para fortalecer los hospitales; siempre desde capital se hicieron muchas cosas, pero a Rosario llega la mitad o menos”.

“Desde la dirección de policlínicos se vienen pidiendo elementos de seguridad, a veces llegan y a veces no”, dijo. Por último, el trabajador solicitó “un camión frigorífico para ir poniendo los cuerpos”, como tienen otros efectores públicos de la región.

