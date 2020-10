Salvador Di Stefano: «Sin reservas, es mucho más complicado»

El gobierno carece de las reservas necesarias para llevar tranquilidad a los agentes económicos. En las próximas 72 horas, vía liquidación de exportaciones, colocación de un bono o menos demanda, las reservas deberían crecer. El Banco Central va a intervenir en todos los frentes. Mensajes preocupantes del gobierno.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Cómo comenzamos la semana?

. – Un lujo, el Ministro de Economía asegura que no bajará el gasto público y no realizará reforma laboral, por otro lado, Cecilia Todesca, que trabaja en la jefatura de gabinete, dice que bajar impuestos no daría resultado.

¿Cómo seguimos?

. – El viernes nos fuimos del mercado con estos resultados:

1) La tasa implícita del dólar futuro se ubica en los siguientes valores: diciembre 2020 49% anual, marzo 2021 55% anual y agosto 2021 60% anual.

2) La política cambiaria sería errática, y comenzaría un camino de suba del tipo de cambio por encima de la inflación.

3) El primer problema es que el Banco Central era el principal vendedor en el mercado de futuro, si el tipo de cambio sube demasiado saldrá perdedor en los contratos, y deberá pagar la diferencia de cotización en pesos, por ende, se viene más emisión.

4) Las reservas, al 30 de septiembre, se ubican en U$S 41.379 millones, en lo que va del año caen en U$S 3.402 millones.

5) Los depósitos en dólares al 30 de septiembre se ubican en U$S 18.363 millones, en lo que va del año caen en U$S 3.367 millones.

6) Los préstamos en dólares al 30 de septiembre se ubican en U$S 5.994 millones, en lo que va del año caen en U$S 4.628 millones.

7) La base monetaria se ubica en $ 2.393.695 millones y sube el 26,3% en el año 2020.

8) Los pasivos monetarios del Banco Central se ubican en $ 4.900.264 millones y en lo que va del año sube 59,4%.

9) El tipo de cambio de equilibrio, que surge de medir el total de los pasivos monetarios y las reservas, nos da un valor de $ 118,42.

10) El dólar oficial está en $ 76,95 y el dólar blue en $ 150, daría la impresión que el dólar de equilibrio se ubica a mitad de camino entre ambos valores.

Todo esto muy lindo pero ¿cómo lo analizo?

. – Muy simple, la tasa de plazo fijo en el 33% anual está desactualizada, el gobierno debería subir la tasa si desea proteger las escasas reservas que le quedan en el Banco Central. Debería eliminar la compra de los U$S 200. Dar un mayor incentivo a los exportadores para que liquiden.

¿Qué pasa con el sistema financiero?

. – La mirada está sobre los depósitos en dólares, hay de sobra y paso a detallar:

Depósitos en dólares: U$S 18.363 millones

Préstamos en dólares: U$S 4.628 millones

Saldo: U$S 13.735 millones



¿No hay escenario de corralito?

. – Ni por asomo, sí podemos decir que en octubre se fueron del sistema U$S 974 millones, que estaban colocados mayoritariamente en caja de ahorro.

¿Veremos liquidación de exportaciones?

. – Creo que sí, había un remanente de U$S 4.000 millones por liquidar, me parece que, con la baja de retenciones, en especial al sector exportador, se realizaría una liquidación importante, no sabemos si a futuro persistirá. Yo creo que el problema es que la oferta de dólares no aparece porque ve una brecha muy grande entre el dólar oficial y el dólar blue, contado con liqui o dólar bolsa. Hasta que dicha brecha no se achique la oferta de dólares será muy pequeña.

¿Qué pasaría con la demanda?

. – La demanda de dólares seguirá elevada, importar a estos precios es un gran negocio, la gente desea ahorrar en dólares porque tiene asegurada una ganancia, ya que compra debajo del valor del dólar informal. Si a esto le sumamos que no hay confianza y que las deudas de Argentina con el exterior desean ser canceladas con un dólar de $ 76,95 porque es una ganga, la demanda crecerá.

¿Qué medidas tomaría el gobierno?

. – Como no puede operar por el lado de la oferta porque no genera confianza, podría seguir cerrando la economía. Hay un tema no menor que serán los viajes al exterior, cuando se permita viajar, por allí habrá otra grieta que hará salir dólares del país.

¿Cómo ves el mercado esta semana?

. – Creo que tenemos 72 horas de prueba, el Banco Central evaluará cuántos dólares compra vía liquidación de exportaciones, el martes se coloca un bono ajustado al dólar oficial y analizará cómo se comporta el sistema financiero. Creemos que vendrá una venta muy grande de bonos en manos del Banco Central y Anses para bajar el dólar bolsa y el contado con liqui, esto podría dar resultados positivos a corto plazo, no es sustentable en el largo plazo. Se necesitaría urgente una inyección de U$S 4.000 millones en las reservas, se los podrían pedir al FMI, pero el gobierno desea acordar pasadas las elecciones en Estados Unidos.

¿Cómo ves a los mercados mundiales?

. – Muy bien, el yuan se sigue revaluando contra el dólar, eso le pondrá un piso al maíz en Chicago en torno de los U$S 150 y la soja un piso en torno de los U$S 370 la tonelada. Son muy buenos precios para el mercado local. A ello sumale que no hay en el escenario inmediato la posibilidad de una suba de tasas en el mundo. Lo que ayuda a la incertidumbre en el plano local es la devaluación del rublo, la lira turca y el real. No se puede convivir con una inflación argentina del 40% anual, una devaluación del dólar oficial en torno del 32% anual, y un mundo que está devaluando en términos reales más del 20%.

¿Qué pasó con la recaudación?

. – La recaudación subió el 43,7% anual y superó nuestras expectativas, no obstante, la mayor recaudación se dio por impuestos ligados al patrimonio y ganancias que sumaron el 50% del total nominal que creció. El IVA consumo creció el 20% anual, lo que denota que la calle está complicada. El impuesto al cheque subió el 28% anual, menos que la inflación. Combustibles el 15,9% anual.

La calle está prendida fuego, pero hay que pagar impuestos.

. – Correcto, hay un divorcio entre la realidad y el aumento de tributos. Cuando pagás ganancias no te dejan actualizar los activos por inflación, solo 1/6 del total, en bienes personales te incrementan la alícuota, esto cansa al que paga los impuestos, y vemos una economía en donde la informalidad está creciendo.

¿El escenario político?

. – Muy complicado, pero lo dejo para el informe privado, el run run crece, podría haber novedades.

Conclusión

. – Las medidas adoptadas no van a revertir el escenario de desconfianza.

. – La mejor medida económica no dará resultado si no hay un cambio en la orientación política, un cambio de gabinete podría ser un cambio de silla, pero no en la orientación política.

. – Las reservas son muy escasas, pero se puede tener reservas netas negativas si se hace uso de los préstamos o encajes. Esta semana deberíamos volver a reservas por encima de los U$S 43.000 millones, si ello no ocurre estamos en problemas.

. – La buena noticia es que vemos que la suba de soja, maíz y trigo continua. La mala noticia es que hay sequía. Si las medidas económicas no dan resultado, y continua la suba del maíz y trigo, a no extrañarse que suban retenciones a estos productos, el poder ejecutivo está habilitado para que aumenten el 3%. Asegurá precio, no te duermas.

. – Soja a precio mayo 2021 U$S 260, Maíz abril 2021 U$S 160, Maíz julio 2021 U$S 148,50 y trigo enero 2021 U$S 199. Son muy buenos precios.

. – El campo vive un carnaval sin agua, si lo mirás por los precios es una fiesta, pero como no hay agua, no tenemos juego. Esto también complica al gobierno en el año 2021 y nadie está evaluando las consecuencias.

. – La ganadería puede dar una sorpresa, o cae el precio de la invernada, o sube en forma brusca el precio del gordo, esto puede impactar en los precios.