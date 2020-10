Reporte diario situación incendios a nivel nacional

Informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego sobre la situación de los incendios en las provincias argentinas.



6/10/2020 (10 horas)

Al momento de elaborarse este informe se registran las siguientes provincias afectadas por incendios en nuestro país:







Referencia de los estados:

Activo: el fuego se propaga libremente y puede crecer. Los medios trabajan para extinguirlo //

Contenido: por cualquier circunstancia natural, ambiental, o a raíz de los trabajos de sofocación, la propagación se ha detenido en uno o más sectores del incendio. Esta situación puede revertirse y volver a la condición de “fuera de control” //

Circunscripto: estado similar al anterior. Los trabajos de contención abarcan todo el perímetro pero no están definitivamente terminados. Desde este estado también puede volver a estar “fuera de control” //

Controlado: la línea de control ha quedado establecida definitivamente, anclada y asegurada. Se considera que no hay posibilidad de rebrotes. Esta situación tendría que ser irreversible //

Guardia de cenizas: es la etapa previa del estado extinguido //

Extinguido: el incendio no muestra signos de actividad en ninguna de sus partes.

Despliegue de medios del Ministerio de Seguridad de la Nación solicitados por las provincias



Córdoba



Despliegue total: 6 aviones, 5 hidrantes y 1 vigía del SNMF.

Despliegue de personal: 65 brigadistas nacionales colaboran en la sofocación del fuego.

La Subsecretaría Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación solicitó al Coordinación Única de Operaciones del Consejo Federal de Bomberos Voluntarios poner a disposición cuarteles de todo el país para colaborar en Córdoba.

Jujuy

Despliegue: 1 avión hidrantes del SNMF.

San Luis

Despliegue: 2 aviones hidrantes del SNMF, 77 brigadistas.