Salvador Di Stefano: «Las medidas tienen sabor a nada”»

Como la canción de Palito Ortega, así son las medidas que ayer anunció el gobierno. El campo no aceleraría las ventas por un recorte del 3%. Hoy el peso se devalúa el 1%. El gobierno te ofrece incentivos para invertir, pero pronto presenta una reforma tributaria y no retira del congreso el impuesto a la riqueza. Están oxidados.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero



¿Qué opinás sobre las medidas?

. – Se puso el carro delante del caballo, cualquier incentivo a la economía se debe fundamentar en beneficios de largo plazo y no de corto plazo. El gobierno tiene que dar para recibir, no pedir para solucionar su problema, y dejar al sector privado expuesto a una cacería impositiva.

Vamos por parte, ¿qué debería ofrecer?

. – El gobierno debería retirar del congreso el proyecto de impuesto a la riqueza, de esta forma daría una clara señal de que desea recibir inversiones de largo plazo. Es más, debería aclarar que nunca más lo presentará. En cambio, podría emitir un bono para que, en forma voluntaria, las empresas que desean ayudar al país lo compren, el bono podría ser a 3 años, en dólares y tasa 0%. Quienes compren este bono estarían desgravados de pagar bienes personales y ganancias por esta inversión.

¿Algo más?

. – Sí, resulta sospechoso que el gobierno cite a los agentes económicos para que inviertan en el país, y en breve presentaría una reforma tributaria que regirá impositivamente a todos los negocios en los próximos 4 años. Para qué voy a invertir, si no sé qué impuestos pueden llegar a crear o potenciar. Es como una invitación a entrar a una jaulita en el zoológico, entrás y después te cazan más fácil.

¿Qué opinás de la rebaja de la alícuota en la soja?

. – Una baja insustancial, no cambia el escenario para el hombre de campo, ayer los mercados ya descontaron la nueva baja de retenciones, te dejará los precios que quedó el contado inmediato, y su conversión a dólares con un tipo de cambio real, como sería el dólar bolsa que se ubicó ayer en $ 139,04.

¿Entonces?

. – La baja de retenciones por un mes, de solo el 3%, no le mueve el amperímetro a nadie. El hombre de campo si vende convalida esta merma, si no vende tiene en su imaginario la posibilidad de que en algún momento llegue algún normal al equipo económico y revierta esta situación.

No te veo entusiasmado

. – Si los dirigentes del campo argentino, que se reunieron con Sergio Massa, Cristina Fernández y Alberto Fernández, solo consiguieron estas medidas, eso quiere decir que no hay margen para nada en el campo argentino. Me pareció bien que la mesa de enlace no se sume a la presentación de estas medidas económicas, que son amarretes para dinamizar el negocio agropecuario, y los funcionarios están miopes respecto al futuro, ya que su visibilidad alcanza a 30 días, cuando el ciclo del negocio agropecuario, como mínimo, es de un año.

No hubo medidas para el mercado de carnes

. – No las escuche por el momento.

¿Qué opinás sobre las medidas ligadas a la construcción?

. – Es imposible dar un beneficio por el terreno, sin medir los impuestos que le vas a cobrar a lo largo del ciclo de construcción de un edificio. El negocio de la construcción necesita en lo inmediato que le permitan ajustar los balances por inflación, ya que la construcción de un edificio te lleva, como mínimo, 36 meses cuando hablamos de una obra de envergadura. Por otro lado, el gobierno primero apoya una ley de alquileres que atenta contra el negocio, y luego te pretende dar dos medidas para que cambies dólares por terrenos. En este caso, también opera el lineamiento general de no retirar del congreso el proyecto de ley del impuesto a la riqueza, ya que si se transforma de extraordinario a permanente las propiedades pierden atractivo.

¿Vamos a las medidas del Banco Central?

. – En el día de hoy el Banco Central devaluaría el 1% el peso, de esta forma pasaría a una política cambiaria más volátil, impredecible de corto plazo, pero no de largo plazo, ya que se propone devaluar acompañando a la inflación. En verdad, no entendemos lo que quiere hacer, pero hoy va a sorprender con una devaluación del 1%. No se toca la tasa de interés de plazo fijo, en cambio se modifica la política de absorción de pesos de los bancos, que poco importa al público.

¿Podemos comprar futuros en yuanes?

. – Es una innovación que llevaría adelante el Banco Central, no está mal para los que importen en dicha moneda asegurar precios. El yuan se está revaluando contra el dólar cotidianamente y puede ser una buena inversión. Aquí jugás más fuerte, porque apostás en pesos, invertís en yuanes que suben o bajan contra el dólar y el peso al mismo tiempo. Es una linda inversión, solo para entendidos.

¿El gobierno emitirá bonos ajustados por dólar oficial?

. – El martes próximo, no creo que tenga un gran atractivo, ya lo estamos viendo con los plazos fijos que ajustan por dólar oficial. Van a invertir los fondos institucionales, el resto los mirará pasar.

¿Cómo impactaron estas medidas en la previa de los mercados?

. – Las acciones tuvieron un alto volumen de negocios, duplicaron los que venían realizando, deberían subir un 22% para alcanzar el valor previo al anuncio del canje de la deuda pública. Los bonos del canje cotizan en torno del 40% al 45%, deberían subir un 25% para alcanzar los valores pactados en el canje. Con estos números, es mejor comprar bonos en dólares, que son como acciones porque pagan escasa renta en los próximos años, que acciones en particular.

Conclusión

. – Las medidas adoptadas no cambian el mal ambiente de negocios que hay en Argentina, el gobierno necesita un cambio de gabinete porque hay muchos ministros oxidados.

. – Se necesitaría saber quién conduce verdaderamente el país, si el poder ejecutivo o el Instituto Patria y el Senado.

. – Debería explicitarse la nueva reforma tributaria y retirar el proyecto de impuesto a la riqueza del congreso.

. – Si la política de Estado es esperar que pierda Donald Trump y arreglar con China, estamos lejos de resolver los problemas cotidianos, que necesitan más gestión que ideología.

. – Las medidas anunciadas parecen escritas por Dino Ramos y Palito Ortega, tienen sabor a nada (Explicamos para los más jóvenes, era una canción romántica de la década del 70, interpretada por Palito Ortega y en 2010 por Vicentico). Qué viejo que estamos, por Dios. Pero ojo que la canción está vigente…