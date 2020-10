FeSTraM rechazó la propuesta paritaria y los empleados municipales van al paro

Tras el plenario de secretarios generales el gremio decidió rechazar la propuesta salarial por considerarla insuficiente. La medida de fuerza tendrá lugar el jueves y viernes de la semana que viene. El miércoles habrá retención de actividades y movilizaciones.



Los trabajadores municipales rechazaron la oferta salarial de la provincia por considerarla “insuficiente” y “mentirosa”. Tras finalizar el plenario de secretarios, Festram decidió impulsar una medida de fuerza que tendrá lugar la semana que viene.

Los empleados municipales irán al paro tanto jueves como viernes, mientras que el miércoles llevarán adelante retención de tareas y movilizaciones en distintos puntos de la provincia.

Mauricio Herzog, miembro paritario de Festram confirmó que tras una extensa reunión este jueves se decidió rechazar la política salarial ofrecida por los intendentes. Como segunda opción se determinó un paro de 48 horas que se llevará adelante el jueves y viernes de la semana que viene. En tanto el miércoles se implementará la retención de tareas, esta medida estará acompañada de movilizaciones en las ciudades y comunas de la provincia.

“Haremos la retención de tareas y movilizaciones en vehículos guardando todos los protocolos debido al covid, pero haciendo notar en cada municipio y comuna nuestro reclamo. — manifestó Herzog— No sólo por un aumento justo, sino por la política de los intendentes de mentir a la sociedad y a los compañeros por los ofrecimientos.”

En esa línea explicó que el incremento del 15% que se ofrece para septiembre y que en diciembre alcanzaría un 25%, al no cubrir los básicos sólo repercute en la mitad del salario de los trabajadores para terminar en diciembre con un 14% total de aumento. “No solo por lo magro del ofrecimiento sino por lo tendenciosa información que quieren dar los intendentes para confundir a los compañeros”, explicó Herzog. “Por lo que los aumentos de 15% a 25% en el bolsillo de los compañeros alcanzaría en diciembre solo un 13%”, reiteró el referente. Los intendentes esgrimen la imposibilidad de hacer frente a otro marco de incremento, por un lado, y se respaldan en la situación económica que atraviesa la provincia. “Nosotros tenemos una política salarial propia, no concebimos que a nuestros compañeros nos den cifras en negro, que distorsionen las escalas, que no reconozcan los suplementos, eso en los activos y aparte esto tiene un retroceso para el sector pasivo que no llegarán a los bolsillos de los compañeros jubilados”, sintetizó el entrevistado.

