Reporte diario situación de incendios a nivel nacional

A través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Gobierno nacional se despliegan recursos humanos, vehículos especiales, medios aéreos y equipos operativos como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego.



25/09/2020 (10 horas)

Al momento de elaborarse este informe se registran las siguientes provincias afectadas por incendios en nuestro país.











Referencia de los estados:

Contenido: por cualquier circunstancia natural, ambiental, o a raíz de los trabajos de sofocación, la propagación se ha detenido en uno o más sectores del incendio. Esta situación puede revertirse y volver a la condición de “fuera de control”.

Circunscripto: estado similar al anterior. Los trabajos de contención abarcan todo el perímetro, pero no están definitivamente terminados. Desde este estado también puede volver a estar “fuera de control”.

Controlado: la línea de control ha quedado establecida definitivamente, anclada y asegurada. Se considera que no hay posibilidad de rebrotes. Esta situación tendría que ser irreversible.

Guardia de cenizas: es la etapa previa del estado extinguido.

Extinguido: el incendio no muestra signos de actividad en ninguna de sus partes.

Despliegue de medios del Ministerio de Seguridad de la Nación solicitados por las provincias



Santa Fe – Entre Ríos



Despliegue total: 2 aviones hidrantes del SNMF, 1 avión observador del SNMF.

Dos helicópteros del Ejército.

Brigadistas de Parques Nacionales, brigadistas forestales de Policía Federal Argentina y de la UMRE del Ejército.

Buenos Aires



PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS

Despliegue total: brigadistas de Parques Nacionales.

Córdoba

Despliegue total: 7 aviones, 6 hidrantes y 1 vigía, del SNMF.

Catamarca



Despliegue total: 1 hidrantes, 1 cuadrilla del SNMF.

PIECAS-DP



Como continuidad de las acciones presentadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los incendios en el delta del Paraná, las jurisdicciones que integran el Comité de Emergencia Ambiental (CEA) se reunieron para informar los avances más destacados desde el último encuentro, realizado la semana pasada, también bajo modalidad virtual.

Como principales novedades se destacan los focos de incendio de importancia que se registraron en la provincia de Santa Fe, por lo que se retomaron los operativos y se incrementó el personal para sofocarlos. Allí trabajan 50 brigadistas con el soporte aéreo de dos aviones hidrantes y dos helicópteros.

Por su parte, la ciudad santafesina de Rosario continuó con la campaña de divulgación y capacitación sobre humedales.

En Entre Ríos también se generaron nuevos focos de incendio que fueron afrontados con aviones hidrantes. Además, las autoridades provinciales y municipales indicaron que se observaron actividades de maquinaria pesada y desmontes en diferentes puntos de las islas del ejido del municipio entrerriano de Victoria, por lo que se realizaron inspecciones, se ordenó paralizar las obras y se labraron las actas de infracción correspondientes.