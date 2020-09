Reporte diario situación incendios a nivel nacional

A través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Gobierno nacional se despliegan recursos humanos, vehículos especiales, medios aéreos y equipos operativos como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego.



24/09/2020 (10 horas)

Al momento de elaborarse este informe se registran las siguientes provincias afectadas por incendios en nuestro país.







Referencias de los estados:

Contenido: por cualquier circunstancia natural, ambiental, o a raíz de los trabajos de sofocación, la propagación se ha detenido en uno o más sectores del incendio. Esta situación puede revertirse y volver a la condición de “fuera de control” .

Circunscripto: estado similar al anterior. Los trabajos de contención abarcan todo el perímetro, pero no están definitivamente terminados. Desde este estado también puede volver a estar “fuera de control”.

Controlado: la línea de control ha quedado establecida definitivamente, anclada y asegurada. Se considera que no hay posibilidad de rebrotes. Esta situación tendría que ser irreversible.

Guardia de cenizas: es la etapa previa del estado extinguido.

Extinguido: el incendio no muestra signos de actividad en ninguna de sus partes.

Despliegue de medios del Ministerio de Seguridad de la Nación solicitados por las provincias



SANTA FE -ENTRE RÍOS



Despliegue total: 2 aviones hidrantes del SNMF, 1 avión observador del SNMF.

Dos helicópteros del Ejército.

Brigadistas de Parques Nacionales, brigadistas forestales de Policía Federal Argentina y de la UMRE del Ejército.

BUENOS AIRES

PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS

Despliegue total: brigadistas de Parques Nacionales.

CÓRDOBA

Despliegue total: 7 aviones, 6 hidrantes y 1 vigía, del SNMF.

CATAMARCA

Despliegue total: 1 hidrantes, 1 cuadrilla del SNMF.

El 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas, siendo dentro de estos los principales escenarios la preparación de áreas de pastoreo con fuego; fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras.

Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación. Por eso, debemos ser muy cautos y especialmente cuando se dan estas condiciones, para evitar que los incendios se propaguen.