Varios procedimientos de Los Pumas en el norte santafesino

En prevención de delitos y/o contravenciones, como así también al estricto cumplimiento del “aislamiento social preventivo y obligatorio”, personal de la Guardia Rural “Los Pumas” realizó procedimientos en diferentes localidades del norte santafesino.



El detalle

SECCION N° 33 – LA GALLARETA



Efectivos rurales en fecha 20/09/20, en momentos de encontrarse realizando patrullaje preventivo sobre zona rural, por el Paraje Km el 16, lograron divisar una luz , al instante se acercaron hacia los ocupantes interceptándolos, siendo los ciudadanos C. C. L. y A. M. J, quienes traían a la par una motocicleta, 110 cc, a lo que siendo consultado sobre su presencia en el lugar, adujeron estar viniendo del campo, notando nerviosismo en los ciudadanos, por lo que la prevención reviso los alrededores y rastrillo el lugar, a escasos metros observaron dos bolsas tiradas, constatando en el interior varios cortes cárnicos de origen vacuno, manifestando uno de ellos que esa carne era de una vaquilla que habían sacado de un campo propiedad de un Sr. Nagel, por tal motivo procedieron a la Aprehensión de ambos ciudadanos y al Secuestro Preventivo del producto carneo y el rodado, trasladando todo a los fines de seguir con las diligencias investigativas; posteriormente se dirigieron al domicilio de un ciudadano C. N. R., mayor de edad, a fin de realizar requisa; negándose el ocupante rotundamente a la requisa, por lo que realizaron rastrillaje en la zona; hallando a la vera de la Ruta dos bolsas tiradas, y en su interior un cuarto, restos de la paleta y un pedazo de cadera de animal vacuno, procediendo al Secuestro Preventivo de la carne; prosiguiendo fue aprehendido el dueño del domicilio y trasladado hasta Sede Policial, donde libraron consulta con Fiscal en Turno, quien enterado de los pormenores, ordenó se lo impute por el delito de “ABIGEATO AGRABADO, POR LA PARTICIPACIÓN DE 3 PERSONAS (ART 167 QUATER C.P) EN CALIDAD DE CO. AUTOR (ART 45 C.P)”, y libró orden de Detención para los tres ciudadanos en cuestión y que sean remitidos a la Alcaidía de la U.R. XIX de la Ciudad de Vera, para su alojamiento. Cabe destacar que llevaron a cabo en fecha 21 del corriente mes y año, orden de Allanamiento para las viviendas del Sr. C. C. R, ubicadas en zona rural y otra en zona urbana de esa localidad a los fines de dar con restos del animal, y elementos que fueron utilizados para comer el ilícito; arrojando como resultado positivo del Secuestro Preventivo de un Apero completo con su respectivo laso, cuatro cuchillos, un Laso torcido de material plástico, un Aparejo, un hacha y una cierra manual de cortar carne y demás elementos, culminada las diligencias se dio conocimiento al Sr. Fiscal que entiende en la causa, quien dispuso que se le formara causa por el Delito de Encubrimiento al ciudadano C.C.R., en estado de Libertad, y una vez culminada las actuaciones, sea elevado el legajo de investigación a Fiscalía interviniente. Se prosiguen diligencias. UFI – VERA.

SECCION N° – 31 INTIYACO



En la víspera, y por disposición de la Unidad Fiscal N° 4 – Fiscal en Turno DR. LEANDRO BENEGAS, se recepcionó para prosecución Acta de Procedimiento realizada en zona urbana de la localidad de Tartagal, confeccionada por personal de la Comisaría 7° U.R. XIX Tartagal y que fuera elevada a esa prevención rural; donde obra que interceptado un camión jaula , c/remolque doble piso, de color rojo cargado con veinticuatro animales vacunos categoría vacas las que a simple vista presentaban anomalías en sus marcas estampadas a fuego a pesar de estar amparadas con la documental respectiva; seguidamente se hizo presente en el lugar un ciudadano, de 42 años de edad, comisionista de hacienda, de la Ciudad de Avellaneda, quien adujo ser el propietario de los animales vacunos. Apersonados en el lugar efectivos rurales pudieron establecer a simple vista y basados en conocimientos que son propios de ese cuerpo rural, que estos semovientes destinados a venta presentaban marca líquida predominante cuya CONTRAMARCA NO SE CORRESPONDIA; procediendo al SECUESTRO PREVENTIVO de la totalidad de rumiantes y a descargarlos en corrales seguros del predio de origen arrendado por el comisionista para ser examinados ya con luz solar en presencia de Médico Veterinario; en la mañana del día 21/09/20, realizaron inspección minuciosa de las inmediaciones de los corrales se pudo dar con la presencia entre la maleza de un hierro de marca diseño diferente al estampado a los animales presentado, (elemento en un extremo un artilugio de chapa el que imitaba el diseño de marca líquida predominante); el que también fuera SECUESTRADO PREVENTIVAMENTE; examinados por profesional veterinario los animales vacunos determinó que efectivamente las contramarcas fueron estampadas a fuego con ese listón de chapa referido anteriormente con el que intentaron imitar el diseño predominante. Por lo que dieron conocimiento a Fiscal en turno, quien dispuso procedan a la DETENCION del ciudadano de 42 años y se le forme causa por el delito de por el delito de “ABIGEATO CALIFICADO DOBLEMENTE AGRAVADO EN CALIDAD DE AUTOR”; siendo posteriormente trasladado hasta la Sección Alcaidía U.R. XIX Vera fines ser alojado quedando a disposición de la Magistratura Interviniente. Se prosiguen diligencias. Interviene UFI- Vera.

PUESTO FIJO – ALEJANDRA



Personal de ésa dependencia, realizaron patrullajes preventivos, por zona de Islas, más precisamente, por Rio San Javier, procedieron a detener el desplazamiento, de una embarcación, tipo bote de plástico color amarillo, conducida por un ciudadano, de 36 años de edad, domiciliado en la ciudad de Romang, divisando en el interior de la embarcación un arma de fuego; de la que no poseían documentación alguna por lo que procedieron al Secuestro preventivo de: una Escopeta, calibre 12, marca Fort Carabinek; aprehendido en el lugar fue notificado de sus derechos y de la formación de causa por “Infracción al Art. 189 Bis Inc. II C.P.A.(tenencia indebida de arma de fuego de uso civil)e Infracción a los artículos 205 y 239 del CPA”(violación del ASPO), todo con conocimiento e intervención del Sr. Fiscal en Turno; una vez finiquitadas las actuaciones de rigor no se tomó otra medida restrictiva de su Libertad. Interviene UFI-Reconquista.-

Como así también, confeccionaron Actas de Infracción a la Ley Pcial Nº 4830 (ley de caza), a dos ciudadanos, de 33 y 41 años de edad, quienes se hallaban realizando actividad de caza, sin licencia habilitante, cazar especie prohibida, en zona no habilitada; realizando el decomiso y desnaturalización de Carpinchos. Interviene Secretaria de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales – Ministerio de la Producción.

SECCION N° 32 – EL GUANAGAN



Personal de la 32, a raíz de encontrarse realizando patrullajes preventivos por su jurisdicción, labraron Actas de Infracción a la Ley Pcial N° 12.212 (ley de pesca), a cuatro ciudadanos, mayores de edad, oriundos de la Localidad de Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco, a quienes se le decomiso (106) piezas ictícolas (Sábalos y Tarariras) por realizar la actividad sin licencia habilitante, en zonas no habilitadas; posteriormente fueron desnaturalizados por no ser aptos para consumo humano. Interviene: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales de la Provincia de Santa Fe.

SECCION N°20 – LA CIGUEÑA



Efectivos de la 20, recibieron Acta de procedimiento del Personal de la D.G.S.V. (Dirección General Seguridad Vial), a fin de proseguir con diligencias del caso; por lo que esa prevención labró Acta por Infracción al Art. 189 Bis INC. II del CPA, a un ciudadano de 28 años de edad, oriundo de la Pcia de Santa Fe, y procedieron al Secuestro Preventivo de Una ESCOPETA calibre 16, y varios cartuchos intactos del mismo calibre, y demás elementos de caza; trasladando hasta Sede policial lo secuestrado y se notificó al causante de sus derechos y de la formación de causa por referida infracción, recuperando su Libertad una vez finiquitados los trámites de rigor. Interviene UFI – Vera.