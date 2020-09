Reporte diario situación incendios a nivel nacional

A través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Gobierno nacional se despliegan recursos humanos, vehículos especiales, medios aéreos y equipos operativos como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego.



22/09/2020 (10 horas)

Al momento de elaborarse este informe se registran las siguientes provincias afectadas por incendios en nuestro país.



PROVINCIAS AFECTADAS











Referencia de los estados:

Contenido: por cualquier circunstancia natural, ambiental, o a raíz de los trabajos de sofocación, la propagación se ha detenido en uno o más sectores del incendio. Esta situación puede revertirse y volver a la condición de “fuera de control”.

Circunscripto: estado similar al anterior. Los trabajos de contención abarcan todo el perímetro, pero no están definitivamente terminados. Desde este estado también puede volver a estar “fuera de control”.

Controlado: la línea de control ha quedado establecida definitivamente, anclada y asegurada. Se considera que no hay posibilidad de rebrotes. Esta situación tendría que ser irreversible.

Guardia de cenizas: es la etapa previa del estado extinguido.

Extinguido: el incendio no muestra signos de actividad en ninguna de sus partes.

Despliegue de medios del Ministerio de Seguridad de la Nación solicitados por las provincias



SANTA FE -ENTRE RÍOS

Despliegue total: 2 aviones hidrantes del SNMF, 1 avión observador del SNMF.

Dos helicópteros del Ejército.

Brigadistas de Parques Nacionales, brigadistas forestales de Policía Federal Argentina y de la UMRE del Ejército.

Superficie afectada por el fuego: 265.100 ha. de superficie aproximada afectada en el delta desde enero.

BUENOS AIRES

PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS

Despliegue total: brigadistas de Parques Nacionales.

CHACO

PARQUE NACIONAL CHACO

Superficie afectada por el fuego: las hectáreas quemadas son 3000 aprox.

CÓRDOBA

Despliegue total: 6 aviones, 5 hidrantes y 1 vigía, del SNMF.

PIECAS-PD

Mañana, miércoles 23, tendrá lugar un nuevo encuentro virtual del Comité de Emergencia Ambiental, creado por la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que opera bajo las bases del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).

El 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas, siendo dentro de estos los principales escenarios la preparación de áreas de pastoreo con fuego; fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras.

Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación. Por eso, debemos ser muy cautos y especialmente cuando se dan estas condiciones, para evitar que los incendios se propaguen.