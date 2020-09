Diputada Corgniali: «Por un norte en común «

«El proyecto de Ley del Plan del Norte avanza en las comisiones», expresó la diputada provincial María Laura Corgniali.



El Proyecto que busca dar rango de ley al «Plan del Norte Santafesino» y garantizar los recursos económicos para ejecutar políticas públicas específicas que mejoren la calidad de vida de las y los santafesinos de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, obtuvo dictamen de las comisiones de Transporte, Obras Públicas y Presupuesto con el apoyo de las diputadas y los diputados del Frente Progresista y será tratado en las próximas sesiones en recinto.



La Diputada María Laura Corgniali aseguró que “El proyecto avanza en las comisiones y en la última sesión aprobamos la preferencia para que sea tratado el proyecto de Ley del Plan del Norte. Más aún, cuando vemos que el gobierno provincial no sólo no continúa con las obras sino que a diez meses de haber asumido, no conocemos sobre el Fondo de Reparación Histórica del norte santafesino anunciado por el Gobernador Omar Perotti en campaña”.



El proyecto de Ley establece que el norte continué con este Plan iniciado en 2016 por el ex Gobernador Miguel Lifschitz, independientemente de las decisiones políticas de quien se encuentre gobernando la provincia. La ley buscará garantizar “el acceso y la igualdad de derechos, desarrollo, oportunidades y construcción de obras que el norte históricamente vio ausente. El Plan del Norte en cuatro años significó un desarrollo equilibrado e integral del territorio”, afirmó Corgniali.



El Plan no sólo se concentró en obras de gran importancia en los departamentos del norte, sino que también promovió condiciones que favorecieron el desarrollo productivo, social humano e institucional de las diversas regiones de nuestra provincia bajo criterios de igualdad.

“Continuaremos defendiendo el Norte santafesino para que el arraigo y la regionalización sean acompañados por políticas públicas a largo plazo” mantuvo Corgniali.