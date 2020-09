Reporte diario situación de incendios a nivel nacional

A través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Gobierno nacional se despliegan recursos humanos, vehículos especiales, medios aéreos y equipos operativos como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego.



18/09/2020 (10 horas)

Al momento de elaborarse este informe se registran las siguientes provincias afectadas por incendios en nuestro país.



Referencia:

Contenido: por cualquier circunstancia natural, ambiental, o a raíz de los trabajos de sofocación, la propagación se ha detenido en uno o más sectores del incendio. Esta situación puede revertirse y volver a la condición de “fuera de control”.

Circunscripto: estado similar al anterior. Los trabajos de contención abarcan todo el perímetro, pero no están definitivamente terminados. Desde este estado también puede volver a estar “fuera de control”.

Controlado: la línea de control ha quedado establecida definitivamente, anclada y asegurada. Se considera que no hay posibilidad de rebrotes. Esta situación tendría que ser irreversible.

Guardia de cenizas: es la etapa previa del estado extinguido.

Extinguido: el incendio no muestra signos de actividad en ninguna de sus partes.

Despliegue de medios del Ministerio de Seguridad de la Nación solicitados por las provincias



Santa Fe – Entre Ríos

Despliegue total: 1 avión hidrante del SNMF, 1 avión observador del SNMF.

Helicóptero del Ejército Argentino. Brigadistas de Parques Nacionales.

Superficie afectada por el fuego: 265.100 ha de superficie aproximada afectada en el delta desde enero

Mendoza

Luján de Cuyo

Despliegue total: 1 Autobomba del SNMF.

Tucumán

Reserva Natural Provincial Aconquija

Despliegue total: 1 avión hidrante SNMF, brigadistas de Parques Nacionales.

Buenos Aires

Parque Nacional Ciervo De Los Pantanos

Despliegue total: 1 avión hidrante del SNMF. Base Aero club (Zárate). Brigada de Policía Federal Argentina y brigadistas de Parques Nacionales.

Chaco

Parque Nacional Chaco

Superficie afectada por el fuego: las hectáreas quemadas son 3000 aprox.