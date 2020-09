Confirman la fecha del pago de la suma fija para activos

La cifra es no remunerativa y no bonificable. Arranca de los $4.000 y es escalonada progresivamente para las categorías superiores. ¿Qué sucederá con los pasivos provinciales?



El Gobierno de Santa Fe confirmó que este lunes 21 de septiembre abonará una suma fija, no remunerativa y no bonificable acordada con los gremios ATE y Upcn. El anuncio es solo para los trabajadores activos y no hay precisiones sobre la fecha de pago a pasivos. El monto arranca desde los $4.000 y es escalonado progresivamente para las categorías superiores.

La Provincia oficializó la fecha del pago que había sido adelantada este jueves a Aire Digital por parte del secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri. El lunes percibirán el incremento los activos de la administración pública central y se intenta llegar con el pago a los pasivos provinciales en la misma semana, pero aún no hay fecha definida. “Se está trabajando contrarreloj” dijo el funcionario al respecto.

La suma fija no bonificable que va de $4.000 a $6.500 según las categorías está vigente para los activos pertenecientes al Escalafón General (Decreto-Acuerdo N° 2695), a los Estatutos y Escalafones del Personal de la Administración Provincial de Impuestos (Decreto Nº 4.447/1992) y de Servicio de Catastro e Información Territorial (Decreto Nº 201/1995).

El acuerdo



La semana pasada, el gobierno llegó a un acuerdo provisorio con Ate y Upcn en el marco de las paritarias provinciales. Y establece el pago, por cuatro meses, de sumas fijas de carácter no remunerativo ni bonificable, cuyo monto será escalonado por tramos y categorías. Ese mismo monto de $4.000 de piso se repetirá el mes que viene, y los dos últimos pagos se van a incrementar en $4.500 el primero y a $5.000 el segundo, siempre hablando de las categorías inferiores. Todas las sumas son trasladables a jubilados y pensionados.

Fuente: radioamanecer.com.ar