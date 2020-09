Salvador Di Stefano: «Suben materias primas, gobierno pisa al dólar»

Las principales variables del presupuesto 2021 y el plan plurianual. Desean pisar al dólar, controlar los precios y una inflación razonable. Se cumple la clásica relación entre gobierno peronista y suba de materias primas, soja, maíz y trigo intratables.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Datos ambiciosos?

. – El gobierno planea volver al PBI pre covid para el año 2023. Proyecta que en el año 2020 el PBI caería el 12,1%, mientras que para el año 2021 crecería el 5,5%, para el año 2022 el 4,5% y para el año 2023 el 3,5%.

¿Cuál sería el motor del crecimiento?

. – El gobierno está convencido que el motor del crecimiento será la exportación, sin embargo, no sabemos cómo haremos para exportar más con este tipo de cambio.

¿Tenés los números?

. – Sí, por supuesto:

¿Qué opinás?

. – Me parecen números muy optimistas con la inversión, luce un tanto ingenuo pensar que la inversión crecerá tanto, con cepo cambiario, tipo de cambio bajo, tarifas congeladas y altos impuestos. Por otro lado, luce muy elevada la suba de las exportaciones, y todo combinado con una importante recuperación del consumo interno. Para que haya más inversión, tiene que darse más ahorro, y se ahorra cuando se consume menos gasto público, por ejemplo.

¿Hay números más concretos sobre exportación e importación?

. – Te los paso:

Buscan que ingresen más dólares

. – Creo que las expectativas están centradas en una fuerte suba de las materias primas que exporta Argentina, y un riguroso control policiaco de las importaciones.

¿En qué crees que sustentan este crecimiento?

. – Bueno, Argentina pagará muy poco de intereses de la deuda pública en los próximos 3 años. El ministro de economía piensa pedirle al FMI plazo para pagar lo que le prestaron a la anterior gestión, esto implica que desea postergar pagos para el año 2024. Bajo este supuesto, Argentina en los próximos 3 años no enfrenta ningún tipo de vencimiento de amortización de deuda.

¿La soja, el maíz y el trigo vuelan?

. – Están a precios muy atractivos, necesitamos que el clima sea benigno con nosotros. Si el clima acompaña las exportaciones serán muy importantes, imagínate 53 millones de toneladas de soja a un precio promedio de U$S 360 la tonelada, 50 millones de toneladas de maíz a un precio promedio de U$S 150 la tonelada, y 18 millones de toneladas de trigo a un precio promedio de U$S 190 la tonelada.

¿Cuánto suma?

. – Es un escenario ideal, pero suma U$S 19.080 millones de soja, U$S 7.500 millones de maíz y U$S 3.420 millones de trigo, en conjunto U$S 30.000 millones. No todo se exporta, en muchos casos se utiliza para agregar valor, y se exporta proteína cárnica, para el año próximo podríamos estar exportando un millón de toneladas de carne vacuna, que serían unos U$S 3.000 millones. Sumale lo que exportaríamos de cerdo y pollo.

¿Crees que la soja, maíz y trigo pueden subir más?

. – China no para de comprar, hay problemas de logística en Estados Unidos, Brasil se pasó de rosca vendiendo y necesita importar, y en el cono sur solo queda soja en Paraguay y Argentina. En el caso del maíz, fuimos los primeros en advertir que subiría, y que no paguen por los terneros lo que no valen, hoy la demanda de maíz chino es muy grande y no se detiene con la oferta que existe en el mercado. En el caso del trigo, es más sencillo, Argentina había ganado muchos mercados, la cosecha no será la esperada y el precio está caliente. La mejor inversión es comprar un costillar para las navidades.

El campo dice presente

. – Está con muchas retenciones, y no parecería que se va a invertir en el chivo expiatorio, ahora le sacan recursos a Capital Federal y no al campo. La clase política se puso de pie ante el quite de coparticipación, qué bueno sería que hicieran lo mismo cuando le suben retenciones al campo, que es lo mismo que decir que le sacan dinero al interior.

El campo y Capital son víctimas

. – Correcto, para girar fondos al conurbano, que es donde están los votos. Hoy en la Argentina tiene más poder un intendente de un partido del conurbano, que es un mini gobernador, que un gobernador de una provincia. Por ejemplo, en el partido de la Matanza viven más de 2 millones de personas, en Lomas de Zamora cerca de 700.000 habitantes y Lanús es más grande que la ciudad de Santa Fe que tiene una población de 500.000 habitantes, muy parecido a Tigre.

El país es el conurbano

. – Correcto, el interior no existe. Santa Fe y Córdoba necesitan terminar la autovía entre Córdoba y Santo Tome, pero no hay recursos. Necesitamos la autovía Rosario Venado Tuerto, Rosario y Rafaela (ciudad del gobernador actual), Santa Fe y Reconquista, y a todo esto súmale el puente Santa Fe y Paraná.

Santa Fe no tiene la cantidad de votos que el conurbano

. – Pasemos a otro tema.

¿Cómo estamos de reservas?

. – Las reservas versus la base monetaria amplia te da un valor del dólar en $ 112,57. No nos parece que el dólar bolsa baje de $ 120 desde los niveles actuales. Tampoco vemos por mucho tiempo al dólar blue por debajo de $ 130. En este caso, el dólar blue nos parece un precio muy atractivo debajo de $ 130.

¿Qué sucedió con las acciones?

. – El jueves el Índice Merval hizo un volumen de $ 2.000 millones y dio señal de que había alcanzado un piso y comenzaba la recuperación. El viernes cayó con un volumen de $ 1.000 millones. Para nosotros estamos en las puertas de una recuperación, con un riesgo país que cayó a 1.108 puntos, y que se podría estabilizar en torno de los 1.000 puntos.

A partir de la semana próxima el Banco Central y la Anses pueden intervenir en el mercado

. – Creo que van a vender bonos y saldrán a rescatar leliq que colocaron al 38% anual. El gobierno no desea devaluar, y tiene mucha necesidad de bajar la tasa de interés. Algo estamos observando en el mercado de futuro, en donde la posición agosto 2021 vale $ 111,50 y tiene una tasa implícita del 50,7% anual. Esta tasa la buscarán bajar a niveles del 40% anual. No compres dólar futuro.

¿Qué crees que harán con el dólar?

. – Sigo sosteniendo que lo aumentarán a un ritmo menor a la inflación, la idea del gobierno es pisar al dólar, desincentivar al mundo financiero a invertir en instrumentos ligados al dólar linked, y empujar a los inversores a apostar por los bonos en pesos ajustados por inflación. En septiembre quedan por delante dos grandes licitaciones.

Conclusión

. – Todo gobierno peronista tiene suerte con el precio de las materias primas, y en el 2021 la suba puede ser muy importante. Esperamos que el clima acompañe.

. – Argentina podría postergar todos sus vencimientos de amortización de deuda más allá del año 2023. Alberto Fernández es un crack, le pasa todos los vencimientos a los que vienen atrás, y si no tiene reelección mejor.

. – Están fanatizados en intervenir los mercados, pisar al dólar, reprimir importaciones y buscan hacer crecer a la economía de la mano del Estado, muchas variables incontroladas para tener éxito.

. – En el corto plazo, bonos y acciones podrían tener un rally alcista, la política debería darle un respiro a la economía. No se pueden hacer tantas cosas mal durante tanto tiempo.