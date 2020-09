Salvador Di Stefano: «Se pierden reservas, llegan los bonos»

El gobierno sigue perdiendo reservas, el dólar mayorista a $ 75 es un gran atractivo para los importadores, un dólar a $ 102 es muy demandado por los que desean viajar al exterior, ahorrar o comprar un bien fronteras afuera. Ningún extranjero quiere venir a poner dinero al país, y tampoco a realizar turismo. Sale más de lo que entra. Cuidado.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Seguimos perdiendo reservas?

. – Claramente, la gente no deja de aprovechar la oportunidad de comprar U$S 200 a $ 102 y venderlos en el mercado informal a $ 127, son $ 5.000 por cada pase. Por otro lado, el mercado está sediento de dólares, tanto los importadores, aquellos que deben dinero al exterior y los que adquieren productos con tarjeta de crédito, no dejan de demandar billetes. La gran expectativa por delante es el permiso para viajar al exterior, con un tipo de cambio en $ 102 muchos destinos turísticos son atractivos, la demanda de dólares se incrementaría.

¿Qué hará el gobierno?

. – Necesita generar confianza para que lleguen más dólares del exterior, pero es una máquina de destruir expectativas, con lo cual no vemos la posibilidad de incrementar las reservas.

¿Por qué subirían las reservas?

. – Por varias razones,

Un aumento de exportaciones. Es difícil que ocurra con un tipo de cambio tan poco competitivo.

Llegada de inversión extranjera directa o retorno de capitales argentinos. Los inversores no vendrán a nuestro país hasta tanto no haya una legislación que permita repatriar el dinero que traen. Por otro lado, los argentinos están haciendo cola para mudarse a Uruguay, por lo tanto, no parece que estén dispuestos a volver al país.

Un boom turístico. En medio de una pandemia y con la pésima gestión que hizo el gobierno, difícilmente alguien venga a pasear a la Argentina.

Que nos presten dinero. Acabamos de salir de la cesación de pagos y no parece que haya voluntarios para que nos presten dinero en estas circunstancias.

Con este análisis, no suben las reservas

. – Creo que es muy difícil una suba de reservas, por lo tanto, habría que operar en la administración del stock o devaluar el peso para ganar más competitividad.

¿El gobierno modificaría el tipo de cambio?

. – Están convencidos de que es el adecuado, en el año creció un 25%, y si lo anualizamos crece a un ritmo del 35,9% anual, un nivel muy similar a la inflación esperada. No obstante, el mercado dice otra cosa, los agentes económicos viven comprando pasajes al exterior para cuando se vuelva a volar, compran al exterior todo tipo de artículos y los comerciantes hacen cola para importar. Claramente tenemos un tipo de cambio atrasado, cuando al valor de los productos que tenemos para exportar le sumamos la logística y los impuestos, quedamos fuera de mercado.

¿Cuál es la idea de Martín Guzmán?

.- A partir de la semana próxima el Banco Central y la Anses contarán con los bonos para intervenir en el mercado cambiario, y le bajarán la fiebre al dólar bolsa, de esa forma pretenden dar una señal de fortaleza al mercado financiero, sin embargo, no advierten que le dan una pésima señal a la economía real, ya que los ciudadanos siguen comprando pasajes al exterior y bienes con tarjeta en el mundo, los agentes económicos buscan importar más, y los que pueden exportar no tienen un precio apropiado. Por otro lado, nadie nos presta, y el que nos prestó desea cobrar.

¿Cómo viene el presupuesto 2021?

. – El Ministro de Economía está convencido que será una señal muy positiva, plantearía una inflación del 29% anual y una devaluación del peso en igual proporción. Nadie cree que la inflación será tan baja a un año vista, por otro lado, si está proyectando esos números es porque seguirá congelando tarifas, lo cual es una pésima señal para el mundo de la inversión.

¿Cómo ves a los mercados?

. – En el día de ayer se hizo un alto volumen en acciones, la semana próxima cotizan a pleno los bonos del canje, el riesgo país bajó a niveles de 1.100 puntos como no lo veíamos hace mucho tiempo, creo que están dadas las condiciones para una suba en el mercado de acciones y bonos (suba de corto plazo, no es una tendencia alcista sustentable). Por otro lado, las materias primas como la soja, maíz y trigo están mostrando una tendencia alcista, lo único que empalidece dicha suba es el pronóstico de niña que es una amenaza sobre la próxima cosecha. Oro y petróleo en toma de ganancias. Cerdo muy alcista.

¿Se viene un plazo fijo ajustable al dólar oficial?

. – Es una buena idea, actuaría como buena cobertura para importadores que están esperando que llegue su mercadería del exterior, esto va a descomprimir al mercado de futuro del dólar, veremos caer fuertemente el volumen y las tasas en dicho mercado. Hace unos días la posición agosto tenía una tasa implícita del 56% anual, hoy se ubica en el 49% anual.

¿Es bueno para ahorristas?

. – El ahorrista quiere ver los dólares, es un plazo fijo muy bueno para inversores institucionales, especuladores y actúa muy bien como cobertura de importadores, en un momento en donde la mercadería del exterior demora mucho en llegar.

Conclusión

. – El gobierno sigue atrapado en la trampa de no devaluar, lo terminará haciendo tarde y con expectativas agotadas. En el mientras tanto la política destruye expectativas. La mala gestión de la pandemia demora toda recuperación económica. Un momento difícil para el país desde lo sanitario, económico y político, más errores no se podían pedir.