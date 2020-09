Los sueldos de bolsillo de los policías tras el aumento del gobierno provincial

Santa Fe anunció una actualización de los sueldos policiales, en medio de una protesta del sector frente a Jefatura. ¿Cuánto pasaron a cobrar de acuerdo a su rango?



La protesta policial se mantiene por tercer día consecutivo a pesar del anuncio de aumento salarial dado por el ministro de Seguridad Marcelo Sain. Este viernes, fuentes oficiales dieron a conocer cómo quedaron los salarios tras la actualización dispuesta.

El gobierno de la provincia aumentó los ingresos del personal policial de todas las categorías de la Policía de Santa Fe, las más inferiores en un 41% sin Polad y 59% con Polad, generando un ingreso de bolsillo para los uniformados de $ 51.489 y $ 66.900 respectivamente, precisaron en un comunicado.

El aumento para la jerarquía Inspector es de un 29%, llevándolo a $71.993, y para Comisario el incremento es de 16% llevándolo a $ 90.440.

La jerarquía de Subdirector llega a $ 104.068 (un 14%), en tanto que para los puestos de Dirección Superior se determinó una asignación especial por ejercicio de Cargo Complejo de 70.000 pesos mensuales.

El miércoles pasado, el ministro presentó los aumentos. “Esta recomposición se aplicará a la totalidad del personal policial pero priorizando a los grados inferiores y a los numerarios que desarrollan labores operacionales”, agregó el ministro.

También dijo que el personal de calle que no reciba otro plus, cobrará un adicional no remunerativo y no bonificable de 7000 pesos, medida que abarca a 10.500 policías, totalizando una inversión de $74 millones por mes.

