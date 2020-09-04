Florencia con tres casos nuevos positivos prohíben algunas actividades

Prohíben varias actividades en la ciudad de florencia. Lo comunicaron desde la Junta de Protección Civil.
PARTE DE PRENSA JUNTA DE PROTECCIÓN CIVIL – FLORENCIA SANTA FE
LA JUNTA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA LOCALIDAD DE FLORENCIA, EN RAZÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS DE CONOCIMIENTO EN TORNO A LOS NUEVOS CASOS DE COVID 19 QUE AFECTAN A NUESTRA LOCALIDAD, INFORMA QUE, DESDE LAS CERO (0,00 HS.) HORA DEL SÁBADO 05 DE SEPTIEMBRE Y HASTA LAS 24 HORAS DEL DíA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, SE RESTRINGEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
1) SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE COMO CAMINATAS Y CICLISMO.
2) SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN GIMNASIOS, FUNCIONAL, AEROBIC, ETC.
3) SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES CULTOS.
4) SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE COMEDORES O RESTAURANTE, CLUBES, POOL, ETC., EN FORMA PRESENCIAL, SOLO SE HABILITA LA MODALIDAD DELIVERY HASTA LAS 23,30 HORAS.
5) SUSPENSIÓN DE PESCA EMBARCADA Y DE COSTA POR ESPARCIMIENTO.
6) CIERRE DE TODOS LOS COMERCIOS PARA LOS DÍAS DOMINGOS.
7) CESE DE REUNIONES FAMILIARES HASTA 10 PERSONAS DE LOS DÍAS DOMINGOS.
8) EL MUNICIPIO ATENDERÁ EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9 HS. A 12 HS. CON PERSONAL REDUCIDO.
*LOS HORARIOS DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LOS COMERCIOS EN GENERAL SE MANTENDRÁ DE 8 HS. A 12:30 HS. Y DE 16:00 HS. A 20 HS. DE LUNES A SÁBADO. EXCEPTUANDO FARMACIAS DE TURNO.
*USOS OBLIGATORIO DE BARBIJOS O TAPABOCAS PARA CUALQUIER COMERCIO O LOCAL DE EXPENDIO, CAJEROS, CORREO, BANCO, ETC. TANTO PARA LA ATENCIÓN COMO PARA EL CLIENTE, CON LOS DISTANCIAMIENTOS MÍNIMOS DE 2 METROS.
*USO OBLIGATORIO DE BARBIJOS O TAPABOCAS PARA TRASLADOS O MOVIMIENTOS EN LA VÍA PUBLICA YA SEAN PEATONES, CICLISTAS, MOTOCICLISTAS, EN CASOS DE AUTOMOVILISTAS O TRANSPORTISTAS PARA CUANDO DESCIENDEN O SE DETIENEN EN CONTROL VEHICULAR.
*SE RECUERDA A LOS TRANSPORTISTAS LA PLENA VIGENCIA DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA ESTE RUBRO DE TRANSPORTISTAS DE LA CIUDAD DE FLORENCIA.
DADO EN FLORENCIA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
Gentileza: Narciso Medina