Corgniali solicitó que se regularicen las partidas para los profesorados

Desde el mes de abril los Institutos no perciben los fondos correspondientes.



Hace varios meses los Institutos Superiores de Profesorado no reciben las partidas desde el gobierno de la provincia para sus gastos de funcionamiento. La legisladora provincial, María Laura Corgniali manifestó: “No comprendemos la decisión del gobierno provincial en no asistir con las partidas a los Institutos, más aún en este contexto de pandemia, en donde los directivos deben optimizar sus recursos para continuar con el dictado de las clases de manera virtual».

Luego de tomar contacto con los Institutos N°4 y N°63, la Diputada Corgniali solicitó al Gobierno que regularice y actualice la situación de instituciones que forma a miles de docentes de la zona, partidas que no llegan desde el mes de abril de este año. “Es urgente esta asistencia, debemos fortalecer la educación pública, de esta manera lo único que hace el ejecutivo es debilitarla más y poner en riesgo a estudiantes y docentes”, afirmó Corgniali.