FE.CE.CO: encontrar la estrategia que detenga el contagio sin condenar a la actividad económica

Comunicado de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe:



En las últimas semanas el aumento de contagios de COVID-19 preocupa a todos y el deterioro de muchos sectores de la economía se profundiza alcanzando el umbral de la desesperación.

ES IMPRESCINDIBLE Y URGENTE ENCONTRAR LA ESTRATEGIA QUE DETENGA EL CONTAGIO SIN CONDENAR A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A SU DEVASTACIÓN.

Al superar largamente los 150 días de confinamiento social y restricciones económicas RESULTA INCOMPRENSIBLE QUE LA ÚNICA REACCIÓN ANTE UNA SUBA DE CASOS SEA RESTRINGIR DE UNA U OTRA FORMA LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR, tanto a empresarios como a trabajadores, sean éstos empleados o independientes.

Las últimas medidas del gobierno provincial para el sur de la provincia marcan un retroceso importante e innecesario, en tanto que algunas decisiones restrictivas adoptadas por gobiernos locales en localidades en las cuales no hay un solo caso de COVID-19 reflejan desconocimiento o más grave aún, indiferencia por la agónica situación de la economía.

La Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe (FE.CE.CO.) acompaña y apoya las gestiones y acciones que realizan todas las entidades representantes del sector comercio y servicios en particular y el resto del sector productivo en general para mantener las actividades habilitadas hasta el momento y que se habiliten aquellas que aún no lo están.

Además de trabajar en la infraestructura sanitaria y capacitación de recursos humanos para prepararse en esta lucha desigual con un enemigo invisible y desconocido, entendemos que, en todo este tiempo se tendría que haber pensado en un escenario de convivencia con el virus, de lo contrario estaríamos frente a un escenario de desgastante incertidumbre hasta el momento que la vacuna nos inmunice o algún tratamiento efectivo sea conocido.

Estamos en la misma tormenta pero no todos en el mismo barco. Ningún barco debe zozobrar. Si alguno de los barcos no alcanza el puerto, serán inútiles todos los esfuerzos.

Avances y retrocesos en una economía devastada y agonizante están hundiendo el barco de la economía que si no supera la tormenta y no llega al puerto, el resto de los sobrevivientes no tendrá la mínima posibilidad de subsistir, incluyendo a quienes están navegando en el barco de las autoridades.

Instamos a la sociedad y a las autoridades a prepararnos juntos para una convivencia equilibrada con el virus, en un entorno de RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA.

El empresariado demostró su compromiso extremando las medidas de prevención y cuidado, siendo el foco de contagio con menos incidencia en el total.

Cumpliendo con las disposiciones de todos los organismos y con los respectivos protocolos las PYMES, COMERCIOS Y SERVICIOS NO PRESENTARON CONTAGIOS.

NO RETROCEDAMOS. EL ESFUERZO DE HABER AVANZADO NO DEBE SER DESPERDICIADO.

NUESTRAS FUERZAS SE AGOTAN Y MUCHOS NO PODRÁN RECOMENZAR.

FE.CE.CO.