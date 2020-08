Las Toscas: «Arlei va retomando su actividad normal»

«Curtiembre ARLEI va retomando su normal actividad», expresó el secretario general del sindicato, Alejandro Delssín.

«Desde mediados del mes de marzo de 2020, se paralizaron todas las actividades en la república Argentina, pero para las empresas exportadoras de productos a Europa y/o Asia, como lo es Curtiembre Arlei S.A de la ciudad de Las Toscas, la disminución en las exportaciones de sus productos, comenzaron a mediados de enero-febrero», comenzó diciendo el secretario general del gremio curtidor, Alejandro Delssín.

«ARLEI genera trabajo directo para alrededor de 1.500 personas, entre planta de producción, personal administrativo, gerentes y empresas contratadas para prestar servicios y durante todos éstos meses lo estuvo haciendo con alrededor de 600 personas, con una producción de 1.500 cueros por día, aclarando que las personas que no trabajan desde la segunda quincena de marzo o la primera de abril, están percibiendo el 80% de su salario mensual», resaltó Delssin.

«Cuando comenzaron las restricciones, debido a la pandemia y la cuarentena impuesta por el PEN, nos reunimos con la empresa y acordamos que no habría ningún personal despedido de la planta fabril, debido al cerramiento de la mayoría de las localidades de nuestra zona, coincidiendo que mientras dure la cuarentena, solo trabajarían el personal de Las Toscas y el resto permanecería en sus respectivos domicilios recibiendo el sueldo convenido», acotó.

«Hay que tener en cuenta que en la empresa trabajan, alrededor de 135 personas de Villa Ocampo, 15 personas de Florencia, 10 de Campo Hardy, 10 de El Rabón, 70 de Villa Guillermina, 145 de San Antonio de Obligado, 50 de Tacuarendí, 3 de Corrientes, 3 de resistencia y aproximadamente 500 de Las Toscas, más el personal de diez empresas de servicios contratadas», informó.

«En la mejor época de la empresa, se producía algo más de 10.000 cueros diarios, la producción normal es de 6.500 a 7.500 cueros diarios y en éstos meses la producción bajó a 1.500 cueros diarios, destacando que la empresa jamás insinuó en mermar el personal y mucho menos en despedir un solo obrero, por eso estamos y estaremos eternamente agradecidos», comentó.

«Sin dudas contamos y tenemos la suerte de que Curtiembre Arlei está dirigida y administrada por empresarios serios y responsables. Jamás especularon y cuando dicen que Arlei es una familia, así lo demuestran constantemente y nuestro máxima autoridad empresarial, hace lo que dice y cumple con lo que promete», aseveró con total contundencia.

«Ahora estamos más aliviados, ya que la producción aumentó a 4.500 cueros diarios y comienzan a trabajar en éste primer tramo, el personal de la empresa que tiene domicilio en San Antonio de Obligado, que son 145 personas más. Luego, paulatinamente comenzarán a incorporarse los obreros de los otros distritos vecinos».

«Tengo que aclarar que los obreros no pierden, ni perdieron poder adquisitivo de sus salarios, porque cuando nos sentamos a analizar el porcentaje de sueldo que cobrarían, sumamos los gastos diarios que implica concurrir al trabajo y los números son claros; entre la movilidad y el traslado, más los gastos que realizan en cantina interna, los compañeros tienen un gasto promedio que va entre el 15 y el 18% de su salario, por eso acordamos con la empresa que el 80% de sueldo a percibir, estaba bien».

«Desde la comisión sindical hemos solicitado que se les pague el 85%, pero debemos reconocer que también entendemos la postura de la empresa y firmamos dicho acuerdo».

«Con respecto a las paritarias, en épocas normales éstas se llevan a cabo entre los meses de abril y mayo de cada año; pero no estamos viviendo una época normal, todo está desfasado, todavía no sabemos cuándo van a poder trabajar todos los compañeros; la postura del gremio es que seamos un poco más tolerante y vayamos paso a paso, ya que ahora lo importante y urgente, es que nadie pierda su puesto laboral, que todos cobren su sueldo y que la empresa no resienta el capital que lo respalda, de esa manera cuando nos sentemos a negociar el aumento salarial, no habrá reproches de ninguna naturaleza y seguramente podremos llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes», finalizó diciendo Alejandro Delssín, Secretario General del STIC.

Gentileza: Antonio Ávalos