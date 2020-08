Docentes anticipan que volverán al paro si el gobierno no convoca a paritarias

Sonia Alesso, de AMSaFe, y Martín Lucero, de SADoP, coincidieron en que el pago del bono extraordinario de 3 mil pesos “es una decisión conservadora” del gobierno provincial.



Los maestros de las escuelas públicas y privadas cumplen hoy el segundo día de paro en la provincia en reclamo por la reapertura de la discusión salarial.

Martín Lucero, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADoP), y Sonia Alesso, titular de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSaFe), volvieron a cuestionar el bono extraordinario de tres mil pesos que el gobierno otorgó recientemente y anticiparon que las medidas de fuerza seguirán la semana próxima si el gobierno no convoca a la reunión paritaria.

Los dirigentes brindaron una conferencia de prensa en la sede de AMSaFe, San Juan al 1800, donde evaluaron la marcha del conflicto. “Hay un profundo descontento y malestar de los maestros. La propuesta del bono de 3 mil pesos que ofreció el gobierno cayó muy mal”, afirmó Lucero.

En declaraciones, el líder de SADoP describió que los docentes expresaron su descontento con la propuesta del bono con palabras tales como “destrato”, “falta de respeto”, “desconocimiento de la realidad”.

“Si se analiza el impacto que puede tener tres mil pesos después de ocho meses, en la economía familiar, decimos que es una vergüenza. Llamamos a la reflexión del gobierno provincial. Más allá del posicionamiento respecto de la paritaria, hay una cuestión ideológica que tiene que ver con la presencia del Estado”, añadió.

“Si se congelan los sueldos de todos los trabajadores, lejos de buscar la reactivación de la economía tan necesaria en estos tiempos de pandemia, van a terminar por matarla”, expresó Lucero, y agregó: “Si la gente no tiene plata para consumir, con la poca que tenga hará todo lo posible para conservarla”.

Lucero sostuvo que el pago del bono “es una decisión de carácter conservador que le hace muy mal a los trabajadores, al comercio y a la pequeña y mediana industria”.

Por su parte, Sonia Alesso, secretaria general de AMSaFe y de CTERA a nivel nacional, remarcó: “El bono de 3 mil pesos es una medida unilateral del gobierno, pero no es un debate en el marco de la paritaria. Es decir, en dos oportunidades en lo que va del año, en forma unilateral, la provincia incumplió una ley que fue votada por la Legislatura de la provincia y que debería cumplir”.

“En un marco de paritaria se podrá discutir el porcentaje de aumento de sueldos, si se está de acuerdo o no con la cláusula gatillo. Pero acá no. Lo que hay una práctica que tiene que ver con una forma unilateral de plantear el tema salarial, en un contexto complejo para los docentes porque no tuvieron ninguna recomposición salarial. Además están pagando de su bolsillo la conexión a internet, la computadora, la sobrecarga laboral y en muchos casos los materiales para los alumnos”.

Alesso anticipó que mañana se realizará plenario de comisión directiva para evaluar la continuidad del plan de lucha, que luego será votado por los docentes y serán planteadas las distintas mociones. Creemos que tiene que haber continuidad del plan de acción. Es necesario seguir planteando nuestro reclamo y exigir al gobierno en paritaria aumento salarial para activos y jubilados, resolución de la situación de los reemplazantes y por los concursos pendientes”.

