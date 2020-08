Salvador Di Stefano: «La deuda, el déficit y el dólar blue»

El mercado de pesos será el requerido para financiar el gasto público. Esto dejaría sin crédito al sector privado. Se busca atrasar el tipo de cambio, sin embargo, la incertidumbre y desconfianza hace que suba el dólar blue. Semana complicada para el gobierno.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Cómo financiará el gobierno el déficit fiscal?

. – Te lo pongo en números:

Una suma interesante

. – El gobierno no podría financiar todo este déficit con emisión monetaria. Estamos lejos de un acuerdo con el FMI que le podría aportar fondos, y por otro lado estamos muy lejos de volver a financiarnos en los mercados internacionales. En el segundo semestre la tenemos más peleada que en el primer semestre.

¿A cuánto asciende la deuda pública?

. – Al mes de julio suma lo siguiente:

¿Cómo tenemos deuda a tasa 0?

. – Es deuda intra estado, y un porcentaje importante en $. En cada devaluación baja la deuda.

Volvamos al déficit, ¿cómo va a financiar tamaño déficit?

. – Una de las medidas es hacerlo vía la colocación de pesos en el mercado local. En el mes de julio se realizaron colocaciones muy importantes, que ayudaron a que el gobierno se financiara a través del mercado. Agosto volverá a ser una prueba interesante.

Te paso a detallar el stock de activos financieros en el mercado de pesos.

Mercado financiero de $ medido en U$S, al 31 de julio de 2020:

¿Aquí faltan las leliq y los pases?

. – Eso ocurre en la órbita del sistema financiero, el stock de leliq más pases alcanza el equivalente a U$S 33.770 millones, medido al mes de agosto. Es la deuda del BCRA (Banco Central República Argentina).

¿Hay espacio para financiar al Estado con el mercado local de deuda en $?

. – Te voy a contar las restricciones de financiar el déficit fiscal:

1) Si financia el déficit fiscal con emisión. Podés generar una suba muy importante de la inflación, esto genera pérdida de competitividad y podés terminar con una devaluación.

2) Si financia el déficit fiscal tomando deuda en el mercado local. Podés dejar sin crédito al sector privado. El stock de los créditos en $ al 12 de agosto de 2020 es de $ 2.360.000 millones, no llega al 10% del PBI. En los últimos 12 meses el stock de crédito en $ creció el 40,2%, si el Estado toma pesos en el mercado, creemos que habría menos financiamiento.

3) Si financia el déficit fiscal tomando deuda en dólares en el mercado internacional. Ingresarían dólares al país, tendría que convertir los dólares en pesos y esto presionaría a la baja el tipo de cambio, dadas las presiones devaluatorias podría ser bueno, pero en el largo plazo no es positivo.

¿Cuál es la mejor forma de financiamiento?

. – Hacerlo en forma genuina, algo que hoy no puede ocurrir, ya que la pandemia nos dejó gastos muy elevados, y una recesión muy grande. Lo ideal sería lograr superávit fiscal, para bajar retenciones y mejorar tipo de cambio real sin devaluar en forma nominal.

Entonces, ¿cómo sigue la economía?

. – El escenario económico es muy complejo. Argentina realizó una reestructuración de deuda que deja a los bonistas con una renta miserable los primeros 3 años. No hay oferta de nuevos bonos en dólares, se emitirán 3 letras en dólares que serán para cancelar la deuda con Fondos Internacionales. Por fuera de estas letras no hay oferta de deuda en moneda extranjera.

Todos los caminos conducen a los pesos.

. – Es cierto, todos los inversores institucionales no tienen otro camino que invertir en pesos.

¿El hombre común?

¿Hay otros activos?

. – En tiempo de crisis aparecen activos como el oro y la plata, sin embargo, para los tiempos que corren las criptomonedas comienzan a operar como resguardo de valor. El bitcoin en U$S 12.352 se aproxima a los máximos de 2017 y 2018, si los supera puede ir en busca de valores muy elevados.

¿Acciones?

. – Si la idea del gobierno es armar un mercado en pesos muy activo, creemos que los bancos deberían tener oportunidad de maximizar beneficios. Los activos que ajusten por inflación serán una buena oportunidad de invertir. Algunas acciones argentinas están en precios en dólares muy parecidos al de una década atrás, es momento de invertir algunas chirolas, a pesar de que ayer bajaron demasiado en el exterior.

¿Cuándo compro?

. – Dejá pasar el viernes, que vence el mercado de futuro, y la semana próxima comenzá a comprar.

¿Por qué bajó tanto la bolsa?

. – Brasil entró en problemas, renunciaron muchos asesores del ministro Paulo Guedes. No pueden llevar adelante privatizaciones, reforma administrativa, y estarían por sortear a la suba el techo del gasto, que sería muy nocivo para la economía. El real se está devaluando, y esto agita fantasmas en el mercado emergente. La lira turca y el rublo acompañaron la devaluación del real, y esto presionaría sobre el peso argentino.

¿Están subiendo la soja, el maíz y el trigo?

. – Varias cosas a la vez:

El mal clima en Estados Unidos potenció la suba en Chicago

Los chinos no paran de comprar, y Brasil tiene poca soja.

El dólar se devalúa a escala global.

Argentina y Brasil podrían sufrir falta de lluvias de cara a la próxima campaña.

En Argentina podrían bajar retenciones.

¿Van a bajar retenciones a la soja?

. – No, eso sería un milagro. Quieren bajar las retenciones de la harina y aceite de soja, repondrían el diferencial.

¿Por qué lo hacen?

. – Dicen las malas lenguas, que necesitan mejorar el negocio, porque de lo contrario nadie compraría o pondría dinero en Vicentín. Con esta mejora en las retenciones el negocio se vuelve a poner atractivo. Si alguna empresa estatal quiere comprar Vicentín, con el arancel diferencial se le hará más fácil recuperar la inversión.

¿Vos crees que es por eso?

. – Yo solo escucho a las malas lenguas, tal vez sea una información probablemente mala como dice Jorge Asís. Como no soy mal pensado, solo repito lo que me dijeron.

Conclusiones

. – El gobierno buscaría financiar el déficit tomando dinero en el mercado de pesos. Esto dejaría con menos crédito al sector privado, y afectaría la caída de actividad económica. Hay margen para echarle la culpa a la pandemia y a la sequía.

. – No se modificó la compra de los U$S 200 para ahorro. Esto tarde o temprano desaparece, el gobierno está apremiado y cada vez tiene menos dólares. En junio se fueron U$S 800 millones por la compra hormiga de los U$S 200 por persona, en julio vamos a pasar los U$S 1.000 millones.

. – El gobierno no haría una mega devaluación del dólar oficial, extremará las medidas para postergar lo que más pueda esta medida, solo devaluaría acompañando a la inflación. El dólar blue seguirá escalando y se ubicaría en torno del 100% de brecha versus el dólar mayorista. Hoy debería estar en torno de $ 145, como está en $ 133 luce barato.

. – Mala semana para el mundo emergente, Brasil y Turquía con problemas, probable caída de las acciones, en 10 días puede revertirse, esperar y comprar, quedarán a precios muy bajos.

. – Cuando todo se torna convulsionado, el Bitcoin es tomado como resguardo de valor.

. – La soja despliega velas, pero a no emocionarse, con valores de U$S 235 o U$S 240 para la próxima campaña a cerrar precios. Maíz con buenos precios. Trigo subiendo. Si llegara a llover el año 2021 sería fantástico, hoy luce muy complicado.

