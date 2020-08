Salvador Di Stefano: «Todos los caminos conducen a la bolsa»

Los bonos argentinos tienen un valor similar o superior al que tenían a fines del 2019. A la bolsa le falta un 25% para llegar a valores de fin 2019. El dólar contado con liqui cerca de un techo. Bonos en $ ajustados por Cer y plazos fijos ajustados por Cer son la mejor opción. Oportunidad en propiedades. Enterate en esta nota.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Se nos escapó el contado con liqui?

. – El gobierno presentó la reestructuración de la deuda local. El canje será similar al que se logró con los bonistas del exterior, sin embargo, ofrece el canje por dos bonos en pesos que ajustan por inflación. Los tenedores originales de los bonos, aquellos que invirtieron dólares y se quieren llevar dólares, canjearán por un nuevo bono en dólares. Sin embargo, hay inversores que podrían comprar los bonos en cesación de pagos, como es el caso del Bonar 20 para invertir en los bonos en pesos.

¿Me lo explicás mejor?

. – El 27 de julio el bonar 20 valía $ 5.266, y su cotización en dólares era de U$S 45,80, esto nos daba un valor de dólar bolsa de $ 114,98. Se conoció que si canjeas el bonar 20 por un bono en $ que ajuste por inflación te lo tomarán a un valor de $ 7.081. Esto motivó a que los inversores compraran el bonar 20 para canjear por el bono en pesos, esto hizo que la cotización en $ se moviera a la suba, y el viernes cerró en $ 6.400 con una suba del 21,5%. En la cotización en dólares, la suba fue más moderada, ya que el valor presente estaría rondando el 55%, eso hizo que el viernes cerrara en $ 51,10 con una suba del 11,6%. La nueva paridad para comprar dólares nos da $ 125,24, con una suba del 8,9%.

¿Es una suba por la oferta de un bono en pesos?

. – Correcto.

¿Cuánto más podría subir?

. – Supongamos que sube al máximo del canje $ 7.081 y al máximo de la paridad en dólares que sería U$S 55,0, nos daría un valor de $ 128,74.

¿Estamos cerca de un techo?

. – Me parece que sí, será difícil que baje ya que las cartas están sobre la mesa, y los operadores las jugarán. En resumen, si tenés dólares es el momento óptimo de vender dólares en bolsa y comprar activos que están a valor dólar mayorista en $ 72,77, o propiedades a precios con fuertes descuentos.

¿Cómo son los bonos en pesos?

. – Son dos bonos, el primero con vencimiento en el año 2026, ajusta su capital por inflación, paga la amortización en 4 cuotas iguales, consecutivas y semestrales, la tasa de interés es del 2% anual. El segundo bono tiene vencimiento en el año 2028, ajusta su capital por inflación, paga amortización en 8 cuotas iguales, consecutivas y semestrales, la tasa de interés es del 2,25% anual.

¿Cómo ves la inflación a 12 meses?

. – Nos parece que la inflación a 12 meses se ubicaría en torno del 60% anual, mientras que la tasa de devaluación se ubicaría en torno del 50% anual, ya que el gobierno desearía atrasar el tipo de cambio ante el escenario electoral.

¿Cómo anduvieron los bonos que ajustan por inflación?

. – Hemos recomendado el tx23 y tx24, en ambos casos cuando cotizaban por debajo de la paridad, hoy valen $ 109,50 y $ 105,35. Serán los bonos a tener en cuenta.

Los bancos pagan el 33% anual, o la tasa de ajuste por inflación.

. – El plazo fijo que ajusta por inflación paga un impuesto cedular del 15%, si a un año vista la inflación sería del 60% anual, mientras que en la actualidad solo se paga el 33% anual. Lo que sucede es que la tasa nominal es del 2,75% mensual, hasta tanto la inflación no supere dicha marca no habría un cambio masivo de los plazos fijos a la alternativa que permite ajustarlos por inflación.

¿Cómo ves a las acciones?

. – Creemos que tienen recorrido, te muestro algunos indicadores:

Esto revela que hay margen para crecer, teniendo en cuenta que Argentina está resolviendo el problema de la deuda, en el exterior hay abundancia de liquidez y que los precios parecen exageradamente castigados.

¿Podés hacer esta relación para algunas acciones?

. – Como no.

Esto no es lineal porque han cambiado fundamentos. El petróleo, a fin del año 2019, cotizaba en torno de los U$S 61 y hoy vale U$S 41. Sin embargo, en el caso de los bancos, los bonos argentinos ya cotizan a valores similares o superiores a los que tenían a fin de año, por eso la mayoría de los analistas recomendamos desde hace tiempo posicionarse en bancos, todavía hay margen de suba.

¿Cuándo ingreso?

. – El viernes 21 de agosto opera el vencimiento del mercado de futuros, siempre aparece una gran oferta en esa fecha, por ende, parecería que, en la última semana de agosto, con miras a los meses de septiembre y octubre podríamos ver un rally alcista para el mercado accionario.

¿Qué pasa con el tema deuda?

. – Muchas controversias que vamos a aclarar con estos datos:

Hay que destacar que el gobierno de Mauricio Macri pagó intereses de la deuda por un total de U$S 43.360 millones, con lo cual la deuda neta creció en U$S 23.513 millones, no parece un endeudamiento exagerado, máxime cuando tuvo que reconocer deuda en litigio que le dejó la anterior administración.

Un tema interesante para adicionar al análisis es que el déficit fiscal primario (ingresos menos egresos netos de intereses) fue de U$S 55.069 millones, con lo cual el endeudamiento fue menor al déficit fiscal primario.

Otro tema interesante es que durante el mandato de Mauricio Macri los gastos de capital fueron de U$S 32.745 millones, que mayoritariamente fueron financiados con endeudamiento.

El gobierno de Mauricio Macri fue una joyita

. – De ninguna manera, incrementó el gasto público, no tuvo un plan de crecimiento y el país retrocedió. Sin embargo, no podemos decir que hubo un endeudamiento desmedido. Podemos criticarlo por concretar vencimientos de deuda, pero no por el incremento de deuda.

¿Me lo explicitás?

. – Como no, las cifras están expresadas en millones de dólares, se explicita pago de capital e interés por período:

Si tomamos la suma total, Macri dejó vencimientos totales por U$S 125.677 millones, y según lo acordado pagaríamos U$S 90.621 millones, lo que implica un ahorro de U$S 35.056 millones, motivado principalmente por una quita en los intereses.

Alberto la tiene fácil, y los que vienen atrás se complican.

. – El actual mandato y el próximo la tendrán muy fácil, pero desde el año 2028 en adelante los pagos crecen notablemente, con un mayor peso en el período 2028/31.

¿Esto es solo por la deuda bajo ley extranjera?

. – Correcto, algo similar ocurriría con los bonos bajo ley argentina, y se busca reperfilar los vencimientos con el FMI que son muy pesados entre el año 2022 y 2023.

Conclusión

. – Alberto Fernández tendrá el camino despejado de vencimientos con la reestructuración de la deuda pública.

. – Deberá aprovechar su mandato para realizar las reformas estructurales necesarias para crecer. Reforma laboral, previsional y tributaria, con el fin de atraer inversión nacional y extranjera para modernizar las industrias, y desarrollar un sector servicios potente que genere mano de obra.

. – Sin reformas estructurales volveremos a caer en problemas de pago de deuda a futuro, aunque no se preocupe, hay margen para recorrer ya que el escenario de pagos se pone pesado recién en el año 2028.

. – Los que tengan bonos argentinos, bajo ley extranjera o nacional, podrían soñar con un valor de paridad entre el 80% y 90% para el año 2024. Para el año 2021 podrían terminar en torno del 70%. Hoy los bonos se ubican entre 50% y 55% de paridad.

. – El que venda los bonos hoy, y adquiera un activo que pueda crecer un 100% en los próximos años puede arbitrar tranquilo. En el sector inmobiliario hay propiedades que pueden dejar esa rentabilidad, no dejar de consultar. Vender bonos y comprar acciones puede ser otro mecanismo para recuperar el dinero invertido en forma más rápida. Todo depende del riesgo que deseas tomar.