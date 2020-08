AMSaFe planteará sus reclamos al gobierno provincial frente a la Región II de Educación

El gremio de docentes públicos anunció el rechazo al bono otorgado por el gobierno provincial “violando la paritaria”. En Reconquista, este martes, AMSaFe departamento General Obligado realizará una conferencia de prensa a las 10 de la mañana de este martes donde planteará sus reclamos gremiales al Gobierno Provincial.

Recordamos que además, los docentes públicos y privados (AMSaFe y SADoP) concretarán un paro virtual de de 48 hs los días 11 y 12 de agosto y los días 19 y 20 de agosto.

AMSaFe exige



Una recomposición salarial que respete jerarquías, antigüedad, cargos y horas cátedra, con aumentos en blanco para activos y jubilados, teniendo en cuenta la pérdida sufrida por la inflación.

Defensa de la caja de jubilaciones.

Bono para los compañeros reemplazantes que no han cubierto suplencias producto de la situación de pandemia.

Conectividad, insumos y dispositivos: Recursos tecnológicos a disposición de los trabajadores y el pago de internet a cargo del Estado.

No habilitar el retorno a la presencialidad hasta tanto no estén dadas las condiciones epidemiológicas y edilicias, entendiendo que éste no se puede dar en el momento de mayor circulación y contagio del COVID-19.

Resolución URGENTE del concurso de Secundaria.

Inscripción a suplencias en todos los niveles, modalidades y programas socioeducativos.

Inscripción a traslados y concursos en todos los niveles y modalidades.

Resolución del conflicto del transporte en ruralidad.

Escuelas rurales: Creación de cargos de asistentes escolares para realizar las tareas de higiene y desinfección.

La salud es un derecho: Solución urgente de todos los reclamos en las prestaciones de IAPOS y cobertura de los medicamentos.

DIPART: cobertura de prestaciones, funcionamiento, atención, etc.

Creación de cargos y horas cátedra en todos los niveles y modalidades.

Convocatoria al Comité Mixto y Comisiones Regionales de CYMAT para tratar temas referidos a condiciones de trabajo, infraestructura, salud, etc.

Fuente: Radio Amanecer