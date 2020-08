Los incendios y el clima

En los últimos días el fuego que azota a las islas del Paraná se expandió a lugares que no había llegado y hoy la situación es realmente dramática en toda la provincia producto también de la quema intencional de pastizales en otros puntos de la región: «Tenemos incendios prácticamente en todo el territorio», sostuvo el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti. La lluvias se demoran y la sequía es un factor que atenta contra el control del fuego.

Los incendios en Santa Fe no dan tregua. La jornada de ese jueves 6/8 demandó nuevamente una labor exhaustiva de los bomberos de la provincia.

Y ya no se trata únicamente de incendios en las islas del Paraná, frente a Rosario. Los focos que allí se desataron producto de la quema de pastizales se expandieron en los últimos días a lugares dónde no habían llegado: el 5/8, el fuego fue ganando terreno al sur de la ciudad, y llegó con fuerza a Villa Gobernador Gálvez, sobre el límite sur de Rosario, hasta Villa Constitución y San Nicolás. Y también en el norte de la provincia en el departamento General Obligado.

«Tenemos incendios prácticamente en todo el territorio de la provincia. Estoy viniendo de la zona de Las Toscas; hay incendios de campos allí, en Villa Guillermina, en Intiyaco, Los Amores; en Villa Minetti hace cuatro días que se está luchando con un incendio forestal. Hubo que salvar dos escuelas», relató Gabriel Gasparutti, subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación.

El director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, manifestó en declaraciones recientes que «la peligrosidad de la sequía ha aumentado» para dificultar aun más en trabajo de los bomberos. Remarcó no obstante que el pronóstico contempla precipitaciones, pero estas «se van corriendo y no son en la cantidad necesaria como para aplacar los incendios».

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego se mantiene trabajando en la zona de islas de Rosario junto brigadistas de Entre Ríos, de Policía Federal, Prefectura, Protección Civil de Provincia y Nación, brigadistas de parques nacionales y bomberos voluntarios de la provincia.

Claro que allí ni tampoco en los lugares aledaños a Rosario termina el problema: se han encontrado nuevos focos en el resto de la provincia, de norte a sur. Seufferheld no duda que se originan por acción del hombre: «Puede ser negligencia o intencionalidad» señaló.

Gabriel Gasparutti, indicó en diálogo con El Litoral que «no hay dudas, y lo afirman absolutamente todos los expertos y jefes de bomberos con mucha experiencia, que los incendios son absolutamente intencionales».

El funcionario arribó este jueves 6/8 a la ciudad de Santa Fe para reunirse con equipos de bomberos y funcionarios provinciales para idear estrategias de cara a la lucha contra el fuego.

Al ser consultado sobre la causa que lleva a personas quemar pastizales en situaciones donde dicha acción no tiene ningún beneficio, «como por ejemplo en el caso de los bañados del río Salado o la salida del Túnel», no descartó que pueda haber alguna intencionalidad política «porque no encuentro otra explicación».

Fuente: urgente24.com