El movimiento socioambiental exige la urgente sanción de una Ley nacional de Humedales

En el marco del comienzo del tratamiento de los proyectos de ley en la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados el día de ayer, las organizaciones ambientalistas y sociales Greenpeace, Jóvenes por el Clima Argentina, Climate Save Argentina y Fridays for Future Rosario exigen una normativa nacional que proteja los humedales de modo urgente.



Según Leonel Mingo, vocero de Greenpeace, «la quema del delta del Paraná ha dejado en evidencia la fragilidad de estos ecosistemas que aún hoy no están amparados por la ley en nuestro país. Los humedales son fundamentales en la lucha climática, no sólo previenen inundaciones, ayudan a mitigar el efecto de las sequías sino que también cumplen un rol esencial como reguladores del clima y albergan cientos de especies de animales y plantas.»

El movimiento socioambiental que trae la consigna #LeydeHumedalesYA señala «sabemos de la importancia de esta Ley en vías de avanzar de una vez por todas hacia el Ordenamiento Ambiental del Territorio que Argentina necesita».

Las organizaciones reclaman una ley que proteja los humedales de nuestro país y que, a su vez, incluya la figura de delito penal para quienes los destruyen, junto con evaluación de impacto ambiental con criterios especiales.

Además, la normativa debe asegurar la realización de un inventario de humedales, la interrupción de actividades económicas sobre humedales hasta que no se haya finalizado dicho inventario; y la dotación al poder ejecutivo nacional y provincial de los recursos para gestionar su preservación.

Fuente: Greenpeace