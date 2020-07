Síntesis del presidente Alberto Fernández

Lo siguiente es una síntesis de lo que dijo el presidente de la nación, Alberto Fernández.

✅ «Los estoy convocando a cuidar nuestras vidas y la de los otros».

✅ «Vamos a mantener las cosas como están hasta el 16 de agosto.

✅ «Estamos dominando la situación según las estadísticas».

✅ «El sistema de salud está funcionando, da respuestas».

✅ «Al haber habido relajamiento y más circulación han aumentado los contagios».

✅ «La incertidumbre genera preocupación».

✅ «Todo el país viene en busca de insumos al área metropolitana y se lleva el virus a todas las provincias».

✅ «En CABA han habido 5 contagios por cada manzana».

✅ «CABA tiene la tasa de mortalidad más alta del país».

✅ «Volver a la actividad habitual es estar expuestos permanentemente a contagiarnos».

✅ «Yo quiero llamar la atención a todos y todas y contarles que lo único que tenemos como prevención es quedarnos en casa».

✅ «Quisiera que la Argentina funcione con normalidad».

✅ «Córdoba, Jujuy, Santa Fe y Mendoza son ejemplos claros de que la circulación es producto del relajamiento y que se llevaron el virus de la zona metropolitana».

✅ «Estos son los costos que pagamos si no somos responsables».

✅ «La tasa de letalidad tiende a estabilizarse y es baja, pero 80 muertos por día es preocupante y yo no quiero que se muera más gente»

✅ «Es muy posible que esta tasa de letalidad crezca, tenemos que parar el crecimiento de la infección».

✅ «La verdad es que todos nos relajamos y la situación está lejos de ser contenida».

✅ «Este problema depende de la responsabilidad social de unir esfuerzos».

✅ «El gran problema es que en los últimos 15 días nos hemos relajado».

✅ «Todos extrañamos el asado con amigos y jugar un picadito, pero no podemos hacerlo, les hablo a los jóvenes, yo también extraño los recitales y el fútbol, es una zoncera las reuniones clandestinas en fiestas electrónicas y demás, los jóvenes contagian como todos».

✅ «Les pido por favor que nos ayuden».