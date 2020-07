VICENTIN: realizarán nueva audiencia de conciliación este próximo jueves

“Hasta hoy, no hemos encontrado un punto de encuentro que nos permita decir que la situación está cerrada”, dijo el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. La discusión se centra en torno de cómo se constituirá el fideicomiso, y quién lo administrará.



El jueves a las 15.30 en Reconquista, accionistas de Vicentín y funcionarios provinciales volverán a encontrarse en el marco de la segunda audiencia de conciliación convocada por el juez que lleva adelante el concurso, Fabián Lorenzini.

En la primera, realizada hace dos semanas, las partes convinieron avanzar en la constitución de un fideicomiso como figura para el salvataje de la empresa. Tras ello, hubo hasta una videoconferencia entre Omar Perotti y el presidente de la Nación, quien quiso interiorizarse sobre el proceso.

El mismo día, el gobernador recibió a la Comisión de Seguimiento del caso constituida en el ámbito de la Cámara de Diputados. Allí, los legisladores plantearon que no pueden ser los actuales accionistas, los futuros y eventuales administradores del fideicomiso.

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, adelantó cuáles son las expectativas y principales escollos en esta instancia de la negociación.

– ¿Qué expectativas posee la provincia ante esta nueva audiencia?



– Será la continuidad de la audiencia celebrada diez días atrás y tiene por objetivo hacer saber al juez los avances en la negociación que se viene llevando hasta este momento. Hasta hoy, no hemos encontrado un punto de encuentro que nos permita decir que la situación entre gobierno provincial, nacional y directorio de la empresa está cerrada. Hay diferencias que giran en torno del armado de la estructura de salvataje. Sin perjuicio de ello, siempre insistiremos para que exista un canal de diálogo que permita construir consensos, a fin de llevar tranquilidad a los acreedores y a los productores.

– ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Están vinculadas al armado del fideicomiso?



– Claro; nos pusimos de acuerdo en que el principal mecanismo es constituir un fideicomiso. Ahora, hay que discutir cómo y bajo qué condiciones lo hacemos. Cuando se avanza en una negociación tan compleja estamos casi ante el armado de un rompecabezas. Hay que definir qué plan uno instruye para atender el pasado, que es lo que está en el concurso; y cómo hacemos también sustentable el futuro. Para eso hay que armar una estructura de negocios, y su correspondiente apoyatura jurídica. Una de las condiciones que impone tanto la provincia como la Nación es que los actuales accionistas no sean administradores; que haya un corrimiento inmediato y una transferencia inmediata de las acciones al fideicomiso para poder avanzar en el plan de negocios que se está proyectando. Si no se dan esas condiciones, va a ser difícil continuar.

– ¿La mayor resistencia está en el actual directorio de la empresa?



– Ofrecen cierta resistencia, pero esto también es propio de todos los factores que intervienen en una negociación. Esa tensión es normal en negociaciones de este tipo. Ello no quita que entre hoy y el jueves acerquemos posiciones. Hoy tenemos no muchas, pero sí diferencias entorno de dos o tres ejes que son fundamentales.

– ¿Hubo avances con los acreedores?



– Sucede que para poder avanzar con los acreedores se tiene que institucionalizar la figura de quien negocia con ellos. Necesitamos institucionalizar la negociación o el dirigente/funcionario que va a llevar adelante la conversación. Eso depende del acuerdo de las partes.

– ¿Qué pasa si no hay acuerdo el jueves?



– Esto quedó muy claro; el juez lo que hizo es plantar una instancia institucional de diálogo. Después el magistrado verá en qué estadio estamos y si podemos acordar. Puede haber una nueva citación o no. El juez abrió un proceso de mediación que se puede dar en dos, tres o cinco audiencias. El tiempo conspira; mientras tanto, el trámite que inició la provincia de corrimiento sigue su curso. Por lo tanto, si no hay acuerdo, el juez debería resolver sobre nuestro pedido de incluir un interventor en representación de la provincia.

Fuente – www.ellitoral.com