Salvador Di Stefano: «¿Hasta dónde sube el dólar blue?»

Proyecciones del dólar oficial, inflación, tasa de interés, dólar MEP (bolsa) y dólar blue. Claramente carecemos de una buena política monetaria y cambiaria. Tendremos sorpresas a corto plazo, y fogonazo inflacionario a partir de noviembre. Enterate en este informe.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Por qué sube el dólar?

. – Lamentablemente no hay activos financieros que sirvan como resguardo de valor. Por eso los agentes económicos van al dólar.

¿Sobra dinero?

. – En el corto plazo sí, en el largo plazo no.

¿Cómo se entiende?

. – Hay un cuello de botella en la oferta de bienes a escala global. La pandemia hizo que la producción se detuviera en todo el mundo, hoy mucha mercadería que importamos está en viaje (en la jerga popular está en el agua), por ende, los importadores que vendieron su mercadería tienen pesos en la mano, y no encuentran dónde proteger esos pesos ante una probable escalada del dólar.

¿Van al mercado de futuro?

. – Correcto, hay U$S 4.396 millones en contratos de dólar futuro en el Rofex Matba, y algunos más en el MAE, más los contratos privados que se realizan en bancos. Los agentes económicos protegen sus pesos ante una devaluación.

¿Qué sucede en el plano doméstico?

. – Una cuarentena tan larga en el AMBA dejó por un largo tiempo cerradas muchas empresas. En el interior, algunos rubros vendieron muy bien, tienen pesos en la mano, y no pueden reponer mercadería. Como no saben qué hacer con los pesos hasta que llegue la nueva mercadería, compran dólares.

El gobierno ¿no tiene instrumentos de corto plazo a una buena tasa?

. – En absoluto, nada que contagie a los agentes económicos a demandar dichos instrumentos. El Estado perdió mucha reputación al reperfilar los instrumentos en pesos. Ahora paga las consecuencias. El que tiene dinero blanco se protege en el mercado de futuro o dólar MEP (Bolsa), y el que tiene dinero informal va al dólar blue.

¿Cuándo se regularizaría la entrega de bienes?

. – No creo que esto se regularice antes de noviembre.

¿Después de noviembre habría venta de dólares para comprar bienes?

. – Correcto, en esos meses agárrate catalina porque la inflación vuela.

¿Cómo ves al dólar?

. – Todo depende de la inflación y la brecha a fin de año.

¿Cuánto tendríamos de inflación en los 5 meses que nos faltan?

. – La mediana de los pronósticos del REM la ubicarían en el 18,8%, desde nuestro punto de vista la inflación para los próximos 5 meses se ubicaría en el 25%.

¿Cómo termina el dólar en julio?

. – Desde nuestro punto de vista seguiría devaluando de acuerdo a la rutina diaria que viene llevando adelante, terminaría en $ 72,20.

¿Qué esperás de la política monetaria para la segunda parte del año?

. – Una devaluación similar o menor a la inflación. Creo que comienza una etapa de apreciación cambiaria.

¿Qué esperás de la brecha?

. – Considero que una brecha normal con el dólar blue es del 80%, podría escalar al 90% o 100% de acuerdo a los momentos políticos, sanitarios y económicos que nos toque vivir. El dólar bolsa podría tener una brecha piso del 50%, 60% y 70%.

¿Podés hacer una proyección?

. – Como no:

Dólar diciembre con varios escenarios, partimos del supuesto que termina julio en $ 72,20

¿Cuánto están el dólar MEP y Blue?

. – Vamos a los números:

Dólar blue hoy $ 140, máximo valor esperado $ 180,50, la tasa de variación en 5 meses es del 28,9%, la suba anualizada nos da 69,36%

Dólar blue hoy $ 140, mínimo valor esperado $ 162,45, la tasa de variación en 5 meses es del 16,0%, la suba anualizada nos da 38,40%

Bajo estos parámetros es mejor comprar dólar blue que poner el dinero a plazo fijo a una tasa del 30% anual, por ende, el gobierno debería subir la tasa para desalentar la compra de dólar blue.

Dólar bolsa hoy $ 114,57, máximo valor esperado $ 153,43, la tasa de variación de 5 meses es del 33,9%, la suba anualizada nos da 81,36%

Dólar bolsa hoy $ 114,57, mínimo valor esperado $ 135,38, la tasa de variación de 5 meses es del 18,2%, la suba anualizada nos da 43,68%.

Tiene más recorrido a la suba el dólar bolsa que el dólar blue.

¿Me hacés un cuadro de tasas?

. – Como no, debés saber que se tomaron todas las tasas anualizadas, para hacer más clara la comparación:

Conclusión

. – La colocación de dinero en pesos a plazo fijo es la peor inversión.

. – La inflación esperada es muy alta, en términos anualizados estaría entre el 45,12% y 60% anual. Si la inflación es muy baja en los próximos meses, la mejor inversión pasa por un plazo fijo ajustado por inflación.

. – Si la inflación es muy alta, es probable que se agranden las brechas actuales del dólar MEP y blue y esto haga de estas inversiones las mejores del mercado.

. – En cabeza de persona física el dólar MEP no paga impuestos, el plazo fijo ajustado por inflación paga el impuesto cedular del 15% sobre la renta.

. – Como verán, todos los caminos conducen al dólar.

. – El gobierno no logra vertebrar una política monetaria que tenga a los pesos como protagonistas. Al no poder controlar la inflación, las tasas que paga son extremadamente bajas, vamos a ver migraciones a la compra de dólares.

Una última, ¿Qué pasa si arreglamos la deuda?

. – No pasa nada, no hay una cola de inversores para prestarle a Argentina. Sin embargo, es una condición necesaria pero no suficiente para crecer. La gran noticia sería que Argentina cierre un acuerdo con el FMI y se aprueben desembolsos de dólares para el país.

Pedís mucho

. – Un segundo tema a monitorear es el clima, si nos toca una sequía, cuidado, porque estos valores de inflación y devaluación podrían ser más elevados.